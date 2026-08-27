Hochkarätig besetzter Sachsenlotto Cup in Dresden mit Wolfsburg, Iserlohn und Liberec

Dresden. (PM Eislöwen) Nach dem Trainingslager in Villach und den ersten beiden Testspielen der Vorbereitung wartet auf die Dresdner Eislöwen am Wochenende der nächste Härtetest.

Beim Sachsenlotto Cup in der JOYNEXT Arena treffen die Blau-Weißen auf hochkarätige Konkurrenz aus der PENNY DEL und Tschechien.

Den Auftakt in das Turnier machen am Freitag um 16:00 Uhr die Grizzlys Wolfsburg und die Iserlohn Roosters. Um 19:30 Uhr treffen die Dresdner Eislöwen anschließend auf den Bílí Tygři Liberec.

Am Sonntag geht es um die Platzierungen. Die Verlierer der beiden Halbfinalspiele bestreiten um 14:00 Uhr das Spiel um Platz drei, ehe die beiden Sieger ab 17:30 Uhr im Finale um den Turniersieg spielen.

Für die Eislöwen ist der Sachsenlotto Cup der nächste Schritt auf dem Weg zum Hauptrundenstart. Hinter der Mannschaft liegt eine intensive Woche. Im Rahmen des Trainingslagers in Villach/Tábor hatten die Dresdner ihre ersten beiden Vorbereitungsspiele absolviert. Auf den Sieg beim EC VSV folgte am vergangenen Sonntag eine deutliche Niederlage beim HC Tábor. Entsprechend viel wurde in den vergangenen Tagen analysiert, besprochen und auf dem Eis gearbeitet.

Bo Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Mit einigen Dingen, die wir in Tábor gezeigt haben, konnten und durften wir nicht zufrieden sein. Wir haben das Spiel sehr genau analysiert und offen darüber gesprochen, was nicht funktioniert hat. Die Trainingswoche war deshalb intensiv und hart. Aber irgendwann muss man so ein Spiel auch abhaken. Wir haben unsere Schlüsse daraus gezogen und jetzt liegt der volle Fokus auf dem Wochenende.“

Gegen starke Gegner soll es vor allem darum gehen, als Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, Abläufe weiter zu verinnerlichen und die Grundlagen konsequenter umzusetzen. „In der Vorbereitung geht es darum, sich von Spiel zu Spiel zu verbessern. Wir müssen nicht plötzlich alles anders machen, sondern die kleinen Dinge wieder richtig machen und sie konsequent über 60 Minuten umsetzen. Wir wollen als Mannschaft weiter zusammenfinden, unsere Abläufe festigen und am Wochenende den nächsten Schritt machen. Mit Liberec und den beiden DEL-Teams wartet sehr gute Konkurrenz auf uns. Genau solche Spiele brauchen wir in dieser Phase der Vorbereitung,“ ergänzt Šubr.

Nicht zur Verfügung steht den Eislöwen Connor Korte, der sich im Testspiel in Villach eine Oberkörperverletzung zugezogen hat. Jacob Ficenec und Karl Gärtner werden am Wochenende für den Kooperationspartner in Leipzig zum Einsatz kommen.

Aufgrund der Konzerte und Sportveranstaltungen rund um den Sportpark Ostra kommt es am Wochenende zu erheblichen Einschränkungen bei der Anreise und den Parkmöglichkeiten.

P1 steht nur eingeschränkt zur Verfügung, P2 ist nicht nutzbar. P3 ist nach aktuellem Stand regulär geöffnet. Zudem ist die Zufahrt über die Magdeburger Straße nur eingeschränkt und einseitig möglich.

Besonders wichtig für Besucher am Freitag: Auf P1 abgestellte Fahrzeuge dürfen nicht über Nacht von Freitag auf Samstag stehen bleiben. Verbleibende Fahrzeuge werden durch den Konzertveranstalter abgeschleppt.

Die Dresdner Eislöwen empfehlen daher ausdrücklich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die JOYNEXT Arena öffnet an beiden Turniertagen jeweils eine Stunde vor Beginn des ersten Spiels. Tickets für den Sachsenlotto Cup sind weiterhin erhältlich. Zudem wird es an beiden Turniertagen eine Tageskasse geben.

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