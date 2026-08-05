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Hlinka Gretzky Cup: Klare Niederlage für DEB-Auswahl gegen Tschechien

5. August 20261 Mins read46
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DEB Logo - © City-Press
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Edmonton. (EM) Im zweiten Spiel des Hlinka Gretzky Cup erfuhr die deutsche U18 Nationalmannschaft eine heftige Abfuhr.

Gegen Tschechien unterlag die DEB-Auswahl mit 3:8 deutlich.

Die ersten beiden DEB-Strafen nutzten die Tschechen durch Hornig und Mares zur schnellen 2.0 Führung. Noch im Anfangsdrittel erhöhte Vanicek (15.) auf 3:0.

Und auch im Mittelabschnitt blieben die Tschechen am Drücker. Hartl, Polasek und Vanha erhöhten auf 6:0. Der Torwartwechsel von Bauer zu Nidens gab ein wenig neue Kraft. Schwarz (37.) und Calce (40.) konnten noch vor der zweiten Pause auf 6:2 verkürzen.

Letztendlich war der Drops aber gelutscht. Nemec (45.) zum 7:2 und Ullmann für die DEB-Auswahl zum zwischenzeitlichen 7:3 erzielten die nächsten Tore. Den Schlusspunkt setzte Hornig (53.) mit dem 8:3 Endstand.

Am heutigen Abend gab es für die DEB-U18 wenig zu bestellen.

Schon am Mittwoch geht es mit dem Match gegen die USA weiter.

Deutschland – Tschechien 3:8 (0:3/2:3/1:2)

Tore: 0:1 (5:14) Hrnig (Byrtus) 5-4PP, 0:2 (7:06) Mares (Kucera) 5-4PP, 0:3 (14:35) Vanicek (Hartl/Kachlir), 0:4 (20:34) Hartl (Mares/Kachlir), 0:5 (22:31) Polasek (Suchy/Blengino), 0:6 (34:11) Vanha (Kachlir/Mares), 1:6 (36:18) Schwarz (Kretzschmar/ Ludwig), 2:6 (39:21) Calce (Schreiber), 2:7 (44:29) Nemec (Sejc/Hornig), 3:7 (46:57) Ullmann, 3:8 (52:55) Hornig (Gombar/Byrtus) 5-4PP.

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