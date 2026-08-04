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Hlinka Gretzky Cup: 2:5 Auftaktniederlage für die DEB-Auswahl

4. August 20261 Mins read88
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DEB Logo auf Trikot - © City-Press
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Edmonton. (EM) Die deutsche U18-Nationalmannschaft hat zu Auftakt des Hlinka Gretzky Cup ihr Spiel gegen Finnland mit 2:5 verloren.

Die DEB-Auswahl startetet gut ins Match und schaffte durch Calce (6.) und Bloch (15.) sogar eine 2:0 Führung nach dem ersten Abschnitt. Dann jedoch meldeten sich die Finnen im Spiel an. Kokkonen (27.) und Poikela (10.) glichen für Finnland aus. Im Schlussdrittel gelang den Skandinaviern in Überzahl (Strafe Hordt) durch Kylmala (48.) die erstmalige Führung zum 2:3. Liljeberg (52.) erhöhte gar auf 2:4. Nachdem Deutschland Keeper Leister für den sechsten Feldspieler geopfert hatte, schaffte Fugleberg 75 Sekunden vor Speilende den 2:5 Endstand.

Bereits heute geht es für die DEB-Auswahl mit dem Spiel gegen Tschechien weiter.

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