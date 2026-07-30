Hlinka Gretzky Cup 2026: U18-Nationalmannschaft reist nach Edmonton

München. (PM DEB) Die U18-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) nimmt vom 3. bis 8. August 2026 zum sechsten Mal am Hlinka Gretzky Cup teil.

Austragungsort ist Edmonton in Kanada, die Spiele finden im Rogers Place und der Downtown Community Arena statt. Das Turnier gilt als eines der bedeutendsten Nachwuchsevents im internationalen Eishockey und bietet NHL-Scouts früh im Draftjahr einen ersten Vergleich der besten U18-Spieler der Welt.

Für die Reise nach Edmonton hat U18-Bundestrainer Andreas Becherer 25 Spieler nominiert, darunter drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer. Bereits heute reist das Team nach Kanada. Vor dem Turnierauftakt bestreitet das DEB-Team am Samstag, den 1. August 2026, ein Testspiel gegen die Schweiz im Rogers Place (Spielbeginn 21 Uhr deutscher Zeit).

Die U18-Auswahl hat sich seit dem 24. Juli mit einem Sommerlehrgang am Bundesstützpunkt in Füssen auf den ersten Saisonhöhepunkt vorbereitet. Für die bis zum 29. Juli angesetzte und erstmals in dieser Form durchgeführte Maßnahme hatte Becherer 28 Spieler nominiert. Neben zehn Eiseinheiten standen Athletik- und Krafteinheiten, tägliche Team-Meetings sowie in:Prove-Testungen und eine NADA-Schulung auf dem Programm. Dazu fanden in den vergangenen Tagen zwei interne Testspiele der Mannschaft statt.

Die Halbfinal-Partien sowie die Platzierungsspiele finden am Freitag, den 7. August statt, Finale und Spiel um Platz drei am Samstag, den 8. August.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Die längere Vorbereitungszeit war sehr wertvoll für uns. Nach der Sommerpause brauchten die Spieler zunächst wieder das Gefühl für das Eis und die Belastung im Mannschaftstraining. Diese Zeit konnten wir ohne Druck nutzen, um unsere Schwerpunkte intensiv zu erarbeiten. Jetzt steht das Turnier im Mittelpunkt: Wir wollen von Beginn an präsent sein und uns von Spiel zu Spiel steigern. Die Spieler sollen unsere Identität zeigen, mit vollem Einsatz spielen und als Team geschlossen auftreten. Ein guter Start ist entscheidend – danach wollen wir im Turnierverlauf an Stabilität und Qualität gewinnen.“

Hlinka Gretzky Cup: Gruppenspiele U18-Nationalmannschaft

03.08.2026 | 23:00 Uhr (deutsche Zeit) | Deutschland – Finnland

04.08.2026 | 21:00 Uhr (deutsche Zeit) | Deutschland – Tschechien

06.08.2026 | 03:00 Uhr (deutsche Zeit) | USA – Deutschland

Zur offiziellen Website des Hlinka Gretzky Cup: https://www.hlinkagretzkycup.ca/

Das Aufgebot

200 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht