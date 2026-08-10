Hlinka Gretzky Cup 2026: U18-Auswahl mit wertvollen Erkenntnissen für den weiteren Saisonverlauf

Edmonton. (PM DEB) Die U18-Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat in der vergangenen Woche zum sechsten Mal am traditionsreichen Hlinka Gretzky Cup teilgenommen.

Diesjähriger Austragungsort war Edmonton (CAN), acht Nationen nahmen an dem internationalen Vergleich teil. Für die DEB-Auswahl standen dementsprechend vier Turnierspiele gegen hochklassige Gegner auf dem Programm.

In den vier Partien musste die Mannschaft von U18-Bundestrainer Andreas Becherer jeweils vier Niederlagen hinnehmen. In der Gruppenphase unterlag das DEB-Team den Nationen aus Finnland (2:5), Tschechien (3:8) und den USA (1:8). Aufgrund der Platzierungen der Gruppenphase trat die DEB-Auswahl zum Platzierungsspiel gegen Schweden an. Die Partie am vergangenen Samstagabend endete mit 2:4 aus deutscher Sicht. Am Sonntag erfolgte schließlich die Rückreise der Mannschaft. Auch wenn die DEB-Auswahl ohne Erfolgserlebnis blieb, nahm das gesamte Team wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf mit.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Das Turnier hat uns noch einmal deutlich gezeigt, wo wir aktuell stehen und woran wir arbeiten müssen. Spielerisch haben wir gesehen, dass unsere Mannschaft über gewisse Strecken mit allen Nationen mithalten kann – wir hatten richtig gute Phasen, waren druckvoll und hatten das Momentum auf unserer Seite. Am Ende bleibt aber festzuhalten, dass uns die Konstanz gefehlt hat, sowohl über 60 Minuten als auch über mehrere Spiele des Turniers hinweg.“

Testspielsieg gegen die Schweiz

Zwei Tage vor Beginn des Hlinka Gretzky Cup absolvierte die deutsche U18-Auswahl ein Testspiel gegen die Schweiz. Dabei gewann die Mannschaft von U18-Bundestrainer Andreas Becherer mit 4:1. Torschützen für die deutsche Mannschaften waren Fynn Ludwig (16.), Max Calce (46.), Nikolai Hartmann (59.), und Emil Sender (60.).

Hlinka Gretzky Cup: Ergebnisse der U18-Nationalmannschaft

03.08.2026 | Deutschland – Finnland 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

04.08.2026 | Deutschland – Tschechien 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)

06.08.2026 | USA – Deutschland 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)

08.08.2026 | Deutschland – Schweden 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Zur offiziellen Website des Hlinka Gretzky Cup: https://www.hlinkagretzkycup.ca/

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