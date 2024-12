Hitziges Aufeinandertreffen: Huskies schlagen WÃ¶lfe verdient mit 5:1

Kassel. (PM Huskies) In einem hitzigen Spiel gelangten die Schlittenhunde früh durch Tore von Valenti, Detsch und Weidner auf die Siegesstraße. Keck erhöhte im...

Kassel. (PM Huskies) In einem hitzigen Spiel gelangten die Schlittenhunde früh durch Tore von Valenti, Detsch und Weidner auf die Siegesstraße.

Keck erhöhte im Mittelabschnitt nach einer langen Unterzahlsituation für die Huskies auf 4:0. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Wölfe beantwortet Bender mit dem 5:1, welches schlussendlich auch den Endstand darstellte.

Im ersten Abschnitt lief praktisch (fast) alles für die Huskies. Gleich in der vierten Minute brachte Valenti die Schlittenhunde in Führung, nachdem Hegmann im Wölfe-Tor die Scheibe gleich mehrmals nicht sichern konnte. Im Anschluss verpassten Cutler (6.), Weidner (8.) und Keck, welcher per Foul gestoppt wurde (11.) den zweiten Treffer. Zwar blieb die anschließende Überzahlsituation ohne Erfolg, aber Detsch stellte nur Sekunden später mit einem Schuss über die Fanghand auf das verdiente 2:0 (14.). Die Huskies hatten aber noch immer nicht genug und so konnte Weidner nach sehenswerter Vorarbeit von Brune noch das 3:0 erzielen (15.). In den letzten Minuten wurde es hitzig: Zunächst lieferten sich Turgeon und O’Donnell einen Faustkampf, dann erhielt Bodnarchuk eine 2+5+Spieldauerdisziplinarstrafe.

Die aus der Strafe resultierende 7-minütige Unterzahl überstanden die Nordhessen drittelübergreifend souverän und hatten in dieser Phase gar die besseren Chancen. So kam es wenig überraschend, dass es kurz nach Ablauf der Unterzahl wieder auf der anderen Seite klingelte: Ein Schuss von Keck aus halbrechter Position rutschte Hegmann durch die Beine zum 4:0 (26.). In der 31. Minute wurden die Huskies in der Defensive dann aber zum ersten Mal wirklich nachlässig und wurden direkt von De Los Rios, der im Slot zu viel Zeit bekam, bestraft. Während Weidner nach starkem Pass von Thiel noch verpasste, den alten Abstand wieder herzustellen (35.), tat dies Bender nach einer erneut überstandenen Unterzahl. Der erfahrene Verteidiger kam direkt von der Strafbank, konnte seine erste Chance noch nicht nutzen, konnte im zweiten Anlauf die Scheibe aber aus kurzer Distanz zum 5:1-Pausenstand über die Linie bringen (38.).

Der Schlussabschnitt wirkte lange Zeit trotz nummerischer Ausgeglichenheit wie ein Huskies-Powerplay. Garlent setzte in dieser Phase den Puck an den Pfosten (42.), Brune scheiterte am Schoner vom EHC-Goalie (43.) und Keck konnte einen Konter nicht vergolden (45.). Anschließend erarbeiteten sich auch die Wölfe nochmal Offensivanteile, konnten diese nicht nutzen und so schien die Partie zehn Minuten vor Schluss bereits entschieden. Einziges Highlight in den Schlussminuten blieb ein weiterer Faustkampf, diesmal zwischen Miller und Detsch, und so konnten die Huskies ungefährdete drei Punkte einfahren.

Tore:

1:0 Valenti (Ahlroth, Kanninen – 4. Min.)

2:0 Detsch (Brune, Weidner – 14. Min.)

3:0 Weidner (Brune, Detsch – 15. Min.)

4:0 Keck (Garlent, Müller – 26. Min.)

4:1 De Los Rios (Miller – 33. Min.)

5:1 Bender (Kanninen – 38. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV