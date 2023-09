Hitzeschlacht in Kassel: Huskies schlagen die DEG im letzten Test

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Im letzten Testspiel der Vorbereitung setzten sich die Kassel Huskies am heutigen Sonntag mit 2:1 (1:1/0:0/1:0) durch. Neben einem...

Kassel. (PM Huskies) Im letzten Testspiel der Vorbereitung setzten sich die Kassel Huskies am heutigen Sonntag mit 2:1 (1:1/0:0/1:0) durch.

Neben einem herausragenden Brandon Maxwell im Tor, waren Tom Geischeimer und Yannik Valenti die Sieg-Garanten.

Doch die Gäste vom Rhein starteten dominant. Nur selten gelang es den Huskies zu Beginn, sich aus der Umklammerung des Erstligisten zu lösen. DEG-Torjäger Stephen MacAulay hatte zunächst die beste Chance auf den ersten Treffer, doch Brandon Maxwell entschärfte sehenswert mit der Fanghand (5.). Doch die Gäste blieben wacher. In Überzahl gelang der DEG dann der erste Treffer des Abends. Nach tollem Querpass von Philip Gogulla, war es zunächst Viktor Svensson, der an Maxwell scheiterte. Gegen den Nachschuss von Eham war dann jedoch auch der Kasseler Zerberus machtlos (6.). In der Folge wurden aber auch die Mannen von Bo Subr mutiger. Doch weder Louis Brune im Breakaway (7.) noch McMillan (10.) oder Ahlroth (14.) vermochten es, die Scheibe über die Linie zu bugsieren. Kurz vor Drittelende durften dann auch die 1.825 Huskies-Fans jubeln. Joel Keussens Schuss von der blauen Linie hatte Haukeland noch parieren können, doch den Nachschuss jagte Geischeimer zum 1:1 in die Maschen (20.)!

Und auch im zweiten Drittel avancierten die Goalies zu den Hauptakteuren. Hüben rettete Haukeland gegen McMillan und Reuß (beide 22.), drüben Maxwell gegen Ankert (23.), Gogulla (29.) und Ehl (30.). Es blieb jedoch beim 1:1 und jeder Menge Spannung fürs letzte Drittel.

Und hier Nahm die Pace trotz sommerlichster Temperaturen auf- und abseits des Eises nochmal zu. DEG-Verteidiger Alec McCrea verpasste kurz nach Wiederbeginn die Chance auf die nächste Führung, als er freistehend nur die Latte traf (45.). Doch die spielerischen Vorteile lagen nun bei den Huskies. Doch wieder war Haukeland Endstation für die Huskies-Angreifer. Spitzner (46.), Ahlroth (48.) und vor allem Brune (50.) ließen Chancen auf das 2:1 gleich Reihenweise liegen. Als sich dann schon alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, flog der Puck doch nochmal in die Maschen. Weidner hatte im Konter den Torschuss knapp verpasst, doch die von der Bande zurückspringende Scheibe verwandelte Yannik Valenti (57.) aus spitzem Winkel ohne Probleme. Damit setzten sich die Huskies mit 2:1 gegen den Erstligisten durch zeigten sich bereit für den Saisonstart am kommenden Freitag.

Tore:

0:1 Eham (Svensson – 5. Min.), 1:1 Geischeimer (Keussen – 20. Min.), 2:1 Valenti (Weidner – 57.Min.)

DEG unterliegt den Huskies mit 1:2

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr letztes Vorbereitungsspiel verloren.

Sie unterlag bei ungewöhnlich hohen Hallentemperaturen in Kassel bei den Huskies mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Damit ist die Testphase beendet und in der kommenden Woche beginnt die neue Spielzeit. Die DEG wird sich für den Saisonstart bei Meister München in vielen Bereichen steigern müssen.

Die Aufstellung: Die DEG musste heute auf Kyle Cumiskey, Brendan O’Donnell und Kohen Olischefski verzichten, die entweder angeschlagen waren oder geschont wurden. Dafür war Stephen MacAulay wieder mit dabei. Das Tor hütete dieses Mal Hendrik Hane.

Der Sport: Das Spiel begann mit einem Gottesdienst für alle Spieler und Fans, das hatte es bei einer DEG-Partie viele Jahre nicht gegeben. Das Match begann recht zerfahren, bis die DEG ihr erstes Überzahlspiel angehen durfte – und direkt ausnutzte. Zunächst scheiterte noch Rückkehrer Stephen MacAulay mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Wenig später kam die Scheibe aber erneut vors Tor, Seppi Eham stocherte energisch nach und konnte Brandon Maxwell im Kassel-Kasten überwinden (5:50). Doch auch die Gastgeber kamen zu Möglichkeiten und Hendrik Hane musste bei einem 1 auf 0 von Louis Brune gekonnt retten. Insgesamt ließ die DEG in dieser Phase wenig zu, hatte aber auch selbst nicht viele hochkarätige Möglichkeiten. Kassel zumeist aus dem Rückraum gefährlich und so kamen die Huskies auch zum Ausgleich. Hane musste einen Schuss abprallen lassen, und Tom Geischeimer schob aus kurzer Distanz ein. 1:1 bei 19:10. Das war auch der Pausenstand.

Im zweiten Abschnitt passierte vor 1.825 Zuschauern zunächst wenig, was auch den unfassbaren Temperaturen in der Halle geschuldet war. Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen ist das Stadion teilweise offen und die Sommerhitze konnte ungehindert Richtung Eisfläche strömen. Für die Spieler ungewohnte Umstände. Die DEG bei einer zweiten Überzahl geduldig und abwartend. Bennet Roßmy sah den heranstürmenden Alex Ehl, doch der Vize-Weltmeister traf nur den Pfosten. Auf der Gegenseite Hane öfter im Blickpunkt als erwünscht, der Düsseldorfer musste oftmals sein ganzes Können aufbieten. Der Spielfluss wurde häufig unterbrochen, beiden Teams arbeiteten sich aneinander ab. Moritz Wirth prüfte Maxwell von der Blauen, doch der Kassel-Goalie konnte die Scheibe im Nachfassen sichern. Da keine Treffer fielen, stand es auch nach 40 Minuten 1:1.

Das letzte Drittel begann mit einer Unterzahl für die DEG, die aber konsequent wegverteidigt wurde. Plötzlich Jubel in der Arena, als der WM-Sieg der deutschen Basketballer in der heißen Halle durchgegeben wurden. Auch von dieser Seite aus Glückwunsch! Zurück zum Eis: Die DEG nach einer Strafe gehen Wirth in höchster Bedrängnis und Hendrik Hane in diesen Szenen wirklich stark. Die ambitionierten Kasselaner wollen unbedingt aufsteigen und das merkte man den Hessen auch deutlich an. Phil Varone sah Ehl freistehen, doch auch diesmal scheiterte die 28 knapp. Ehl macht generell schon einen sehr guten Eindruck. Die Düsseldorfer erhöhten den Druck ein schneller Konter hätte beinahe die Führung gebracht. Doch Maxwell meisterlich, auch wenig später gegen McCrea stark. Dann die plötzliche Führung des Huskies. Jake Weidner tankte sich durch und schoss, der Puck flog am Tor vorbei, prallte jedoch von der Bande zurück und Yannik Valenti konnte einschieben. Die DEG warf in den letzten drei Minuten alles nach vorne, Varone nahm eine Scheibe gekonnt aus der Luft, aber immer wieder Maxwell. Der Ausgleich fiel nicht mehr. Die DEG verliert 1:2 in Kassel und schließt die Vorbereitung mit einer weiteren Niederlage ab.

Ausblick: Nach acht Testspielen wird es nun ernst. Am Donnerstag darf die DEG das offizielle Eröffnungsspiel der PENNY Del-Saison 2023/24 bestreiten. Gegner ist auswärts der EHC Red Bull München (Donnerstag, 14. September, 19.30 Uhr). Das erste Heimspiel ist dann am Sonntag, 17. September um 15.15 Uhr gegen die Eisbären Berlin. Tickets unter www.degtickets.de!

