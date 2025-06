History / Zeitzeichen: Heute vor zehn Jahren verabschiedete sich der DEL Trainer des Jahres in Richtung NHL

Mannheim. (EM) Trainer Geoff Ward (63) geht in diesem Herbst in seine mittlerweile vierte Saison beim Schweizer National League Klub aus Lausanne.

Ward tauchte erstmals 2006 als Headcoach der Iserlohn Roosters in der DEL auf. Nach einer Saison am Seilersee zg es ihn in die NHL in die Organisation der Boston Bruins. Sieben Spielzeiten assistierte er dort hinter der Bande und war 2011 ein wichtiger Teil des damaligen Stanley Cup Siegers.

2014 gelang es den Adlern Mannheim den gewieften Taktiker in die Kurpfalz zu locken. Aber auch bei den Adlern hielt es Ward nur eine Saison lang aus. Eine Ausstiegsklausel machte die Rückkehr in die NHL möglich. Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp gestand damals: „Wir sind ziemlich überrascht worden.“

Ward arbeitete danach vier Jahre lang in Calgary und eine Saison lang für die Anaheim Ducks, ehe es ihn in die Schweiz verschlug. In Lausanne wurde jüngst mit ihm langfristig verlängert. Sein Weggang aus Mannheim stieß damals einigen sauer auf.

Der Kanadier holte seinerzeit mit den Adlern auf Anhieb den Titel und wurde zum „Trainer des Jahres“ in der DEL gewählt.

Auch in der deutschen Eishockey Nationalmannschaft war Ward vier Jahre lang als Assistent tätig.

