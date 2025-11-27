Historisches Heimspiel gegen Düsseldorf und Gastauftritt in Regensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau blicken einem ganz besonderen Wochenende entgegen. Am morgigen Freitagabend (28.11.2025 – 19.30 Uhr) steht im heimischen Sahnpark erstmals überhaupt ein Pflichtheimspiel gegen die Düsseldorfer EG auf dem Programm.

Tickets für das Heimspiel sind weiterhin online, an allen Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich. Nur zwei Tage später reisen die Westsachsen zum Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg (30.11.2025 – 17.00 Uhr).

Nach einer intensiven englischen Woche, in der das Team trotz zahlreicher Personalsorgen vier wichtige Punkte holte, war beim Heimspiel gegen Rosenheim am vergangenen Sonntag spürbar, dass die Belastung ihren Tribut gefordert hatte. Die 0:3-Niederlage war Ausdruck einer sichtbar erschöpften Mannschaft. Trainer Jussi Tuores reagierte und gab seinen Spielern zu Beginn der Woche zwei freie Tage zur Regeneration.

Neuzugang sorgt für Entlastung – Scalzo und Schmid wieder voll im Teamtraining

Erfreuliche Nachrichten gibt es derweil aus dem Lazarett. Verteidiger Mario Scalzo ist wieder ins reguläre Mannschaftstraining eingestiegen, und auch Johannes Schmid, dessen Comebackversuch gegen Rosenheim noch abgebrochen werden musste, steht voraussichtlich wieder zur Verfügung. Zudem dürfen sich die Eispiraten über Neuzugang Sebastian Streu freuen. Der Angreifer wechselte zu Wochenbeginn vom EHC Freiburg nach Crimmitschau und soll bereits gegen die Düsseldorfer EG sein Debüt im Eispiraten-Trikot feiern. Weiterhin mit dabei ist zudem Stürmer Justin Büsing vom Kooperationspartner aus Bremerhaven.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Ausfallliste prominent besetzt. Ralf Rollinger, Tim Lutz, Till Michel, Vinny Saponari und Ladislav Zikmund werden den Westsachsen weiterhin nicht zur Verfügung stehen und fallen auf unbestimmte Zeit aus.

Historisches Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG

Das Heimspiel am Freitag wird aus mehreren Gründen als historisch bezeichnet. Die Düsseldorfer EG, einer der traditionsreichsten Vereine des deutschen Eishockeys, ist erstmals überhaupt zu einem Pflichtspiel in Crimmitschau zu Gast. Acht deutsche Meistertitel, ein Pokalsieg und die Rolle als Gründungsmitglied der DEL unterstreichen den großen Namen, der sich im Sahnpark die Ehre gibt.

Die Vorfreude auf das historische Heimspiel ist riesig – und zugleich ist die Bedeutung dieser beiden Partien angesichts des engen Tabellenfeldes der DEL2 nicht zu unterschätzen. Aktuell trennen die Crimmitschauer lediglich zwei Punkte von einem direkten Playoff-Platz, gleichzeitig beträgt der Vorsprung auf die Playdowns nur drei Zähler.

Jedoch haben die bisherigen beiden Saisonduelle im PSD Bank Dome gezeigt, dass die Eispiraten keinesfalls keine großen Namen scheuen. Beide Partien wurden auf Augenhöhe geführt, den letzten Vergleich entschieden die Crimmitschauer sogar souverän mit 5:2 für sich. In der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander. Die DEG rangiert momentan mit 30 Punkten auf Platz fünf, lediglich drei Zähler vor den Eispiraten.

Die Gäste aus Düsseldorf kommen mit frischem Selbstvertrauen in den Sahnpark. Nach einer 2:3-Niederlage gegen Kassel am vergangenen Freitag meldeten sie sich zwei Tage später mit einem deutlichen 6:1-Heimerfolg gegen Regensburg zurück. Die Topscorer Yushiroh Hirano, Erik Bradford und Ture Linden prägen das Offensivspiel des Teams, das mit den beiden Ex-Crimmitschauern Max Balinson und Maximilian Faber zudem zwei alte Bekannte in seinen Reihen hat. Im Tor setzt Trainer Rich Chernomaz überwiegend auf Ryan Bednard, während Backup Niklas Lunemann als talentierte Alternative gilt.

Gastspiel in Regensburg

Am Sonntag reist das Team von Jussi Tuores dann nach Regensburg. Die Eisbären gehören in dieser Saison zu den Überraschungsmannschaften der Liga und stehen mit 29 Punkten auf Rang sieben – einen Platz und einen Zähler vor den Eispiraten. Beide Clubs verbindet eine bewegte jüngere Vergangenheit. Vor zwei Jahren traf man sich im Playoff-Halbfinale, in der vergangenen Saison dann in einer intensiven Playdown-Serie, aus der die Westsachsen letztlich als Sieger hervorgingen.

In dieser Spielzeit bestätigen die Regensburger eine positive Entwicklung. Vor allem Torhüter Jonas Neffin, statistisch derzeit einer der besten Goalies der Liga, bildet das Fundament ihres Erfolgs. Mit einem starken Abwehrverhalten und hoher Effizienz in der Offensive starteten die Donaustädter gut in die Saison, mussten zuletzt jedoch zwei Rückschläge hinnehmen. Dem deutlichen 1:6 in Düsseldorf folgte am Sonntag eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Krefeld.

Beim ersten Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison behielten die Eispiraten im Sahnpark mit 3:0 die Oberhand. Dennoch darf man sich davon nicht täuschen lassen. Gerade in der Donau-Arena haben sich die Crimmitschauer in den vergangenen Jahren schwergetan. Eine Serie, die es nun zu beenden gilt! Regensburgs Topscorer Corey Trivino sowie Pierre Preto, bekannt aus den Playdowns der Vorsaison, sind die gefährlichsten Offensivkräfte der Gastgeber und wollen die Eispiraten-Hintermannschaft sicher vor Herausforderungen stellen wollen.

