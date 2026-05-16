Historischer Zuschauerrekord: DEL2 untermauert Status als europäische Spitzenliga

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) blickt auf die erfolgreichste Spielzeit ihrer Geschichte zurück.

Mit einer Gesamtzuschauerzahl von 1,578 Millionen Fans in der abgelaufenen Saison wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Diese beeindruckende Bilanz unterstreicht die stetig wachsende Popularität des Eishockeysports in Deutschland und festigt die Position der DEL2 als führende zweite Spielklasse im europäischen Vergleich.

Rekordwerte in der Hauptrunde und den Playoffs

Bereits die Hauptrunde setzte mit durchschnittlich 3.716 Zuschauern pro Spiel einen absoluten Rekordwert. Dies entspricht einer Steigerung von 12,91 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Besonders erfreulich ist die breite Basis dieser Entwicklung: Acht Clubs verzeichneten deutliche Zuwächse bei den Besucherzahlen. Vier weitere Standorte hielten ihre Zahlen stabil oder steigerten diese leicht. Lediglich bei zwei Clubs waren leicht rückläufige Tendenzen zu beobachten, wobei hier insbesondere die Situation der Düsseldorfer EG ins Gewicht fällt, deren Zahlen im Vergleich zu ihrer letzten Spielzeit im Oberhaus naturgemäß variierten, in der DEL2 war der Standort aber dennoch klarer Zuschauerkrösus in der abgelaufenen Saison.

Die Begeisterung setzte sich in der Endrunde ungebrochen fort. Die Playoffs verzeichneten mit einem Schnitt von 4.466 Fans pro Partie ebenfalls einen neuen Bestwert. Absolute Höhepunkte waren die Finalserien in Krefeld und Kassel. In Krefeld wurde erstmals in der Geschichte der DEL2 die Marke von 8.000 Zuschauern bei einem Finalspiel durchbrochen – die Arena war dort gleich zweimal mit 8.029 Besuchern restlos ausverkauft.

In den Playdowns war das Interesse mit durchschnittlich 2.783 Zuschauern etwas verhaltener. Dies ist primär auf die geringeren Stadionkapazitäten der teilnehmenden Clubs zurückzuführen, nachdem im Vorjahr noch größere Arenen Teil der Abstiegsrunde waren (Schnitt 3.327).

Spitzenplatz im europäischen und nationalen Vergleich

Über alle 419 absolvierten Partien – bestehend aus 364 Hauptrundenspielen, 12 Playdown-Partien sowie 43 Begegnungen in den Pre-Playoffs und Playoffs – ergibt sich ein Gesamtschnitt von 3.767 Zuschauern pro Spiel.

Mit diesen Zahlen lässt die DEL2 namhafte europäische Ligen hinter sich. Im Vergleich der zweiten Ligen in Europa baut sie ihre Führungsposition weiter aus. Die schwedische HockeyAllsvenskan folgt mit 2.763 Zuschauern pro Spiel auf dem zweiten Platz.

Im Gesamt-Ranking aller europäischen und asiatischen Elite-Eishockey-Ligen belegt die DEL2 einen beachtlichen achten Rang – unmittelbar hinter der ersten finnischen (4.636) und ersten britischen Liga (3.815) und noch vor der ICEHL (3.164).

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2, ordnet die historische Marke ein: „Diese Rekordzahlen sind ein eindrucksvoller Beleg für die stetige und positive Entwicklung der DEL2 in den vergangenen Jahren. Ein solcher Meilenstein ist ausschließlich durch die konsequente und harte Arbeit an den Standorten möglich. Mein ausdrücklicher Dank gilt daher allen Clubs und natürlich den unzähligen Fans in den Stadien. Sie alle sind der wahre Motor unseres Erfolges und machen die Liga zu dem, was sie heute ist.“

Im Bereich der Mannschaftssportarten in Deutschland nimmt das Zuschauerinteresse der DEL2 eine Ausnahmestellung ein. Abgesehen vom Fußball findet sich keine zweite Bundesliga, die eine derart hohe Resonanz in den Arenen hervorruft. Die Liga festigt damit ihre Rolle als bedeutender Wirtschaftsfaktor und Publikumsmagnet im deutschen Profisport.