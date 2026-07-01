Historischer Schritt: HC Tigers erhalten Zulassung für die deutsche Oberliga

Dornbirn. (PM HC Tigers) Der HC Tigers wird ab der Saison 2026/27 in der Oberliga Süd des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an den Start gehen.

Nach einem mehrmonatigen Prüfungs- und Abstimmungsprozess haben sowohl der DEB als auch der Österreichische Eishockeyverband (ÖEHV) ihre Zustimmung zum Wechsel erteilt.

Die Aufnahme des HC Tigers wurde im Rahmen des offiziellen Zulassungsverfahrens des DEB bestätigt. Die Oberliga Süd wird damit in der Saison 2026/27 mit 14 Mannschaften ausgetragen. Neben dem sportlichen Absteiger aus der DEL2, dem ESV Kaufbeuren, sowie dem Aufsteiger Heilbronner Falken komplettieren der HC Tigers als Neuzugang das Teilnehmerfeld. Mehrere österreichische Vereine hatten in der Vergangenheit den Schritt in die deutsche Oberliga angestrebt – den Tigers gelingt nun als erstem Club die Aufnahme.

Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb des Deutschen Eishockey-Bundes: “Wir freuen uns, allen 26 gemeldeten Vereinen die Zulassung für die Saison 2026/27 erteilen zu können. Unsere drei Neuzugänge heißen wir herzlich in der DEB-Oberliga willkommen. Die Zusammensetzung der beiden Staffeln verspricht auch in der kommenden Spielzeit zahlreiche spannende und sportlich hochklassige Begegnungen. Wir sind überzeugt, dass sich die Fans auf attraktiven Eishockeysport freuen dürfen.”

ÖEHV stimmt Wechsel zu

Bereits im vergangenen Sommer hatten die HC Tigers beim ÖEHV den Wunsch deponiert, einen Wechsel in die Oberliga Süd prüfen zu dürfen. Nach intensiven Gesprächen und einer umfassenden Prüfung wurde diesem Antrag schließlich zugestimmt.

Teil der Vereinbarung sind sportliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die die nachhaltige Entwicklung des österreichischen Eishockeys sicherstellen sollen. Dazu gehören unter anderem ein starker Fokus auf junge österreichische Spieler sowie eine regelmäßige wirtschaftliche Evaluierung des Vereins.

Nicolas Stockhammer, Vizepräsident des Österreichischen Eishockeyverbandes: “Zunächst möchten wir uns beim HC Tigers für die konstruktiven Gespräche bedanken und freuen uns, dass wir eine Einigung im Sinne aller Parteien erzielen konnten. Ziel aller Beteiligten ist, den Standort Vorarlberg im professionellen Eishockey langfristig zu erhalten. Durch die jährliche Bewertung der Ausnahmegenehmigung wollen wir eine positive Entwicklung des Vereins und des Standortes Vorarlberg, sportlich wie wirtschaftlich, sicherstellen. Wir wünschen dem HC Tigers für die kommende Saison viel Erfolg.”

Zukunft gesichert

Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die zunehmende geografische Ausdehnung der Alps Hockey League in Richtung Osten Europas. Die damit verbundenen längeren Reisezeiten, steigenden Kosten und organisatorischen Herausforderungen stellten den Verein als semiprofessionellen Ausbildungsstandort zunehmend vor große Herausforderungen. Nach intensiver Prüfung fiel die Entscheidung schließlich zugunsten eines Wechsels in die Oberliga Süd.

Dem heimischen Eishockey will man ausdrücklich nicht den Rücken zukehren. Der HC Tigers bleibt weiterhin ein österreichischer Verein innerhalb der Verbandsstruktur. So besteht auch weiterhin die bewährte Zusammenarbeit mit den Pioneers Vorarlberg und den Dornbirn Bulldogs. Junge Talente erhalten weiterhin optimale Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Vorarlberger Eishockeys.

Guntram Schedler, Obmann HC Tigers: “Dieser Schritt ist für uns weit mehr als ein Ligawechsel. Er sichert den Fortbestand des Leistungseishockeys im äußersten Westen Österreichs. Mein besonderer Dank gilt beiden Verbänden für die offenen, konstruktiven und teilweise auch intensiven Gespräche der vergangenen Monate. Seit vielen Jahrzehnten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung österreichischer Nachwuchsspieler. Auch künftig bleibt genau das der Kern unseres Vereins und wir freuen uns darauf, diesen Weg nun in der Oberliga Süd fortzusetzen.”

Mit der Aufnahme beginnt für den HC Tigers ein spannendes Kapitel. Neue Gegner, traditionsreiche Standorte und attraktive Derbys warten auf den ersten österreichischen Verein in der Geschichte der deutschen Oberliga. Gemeinsam mit unseren Fans, Partnern und Sponsoren freuen wir uns darauf, dieses Kapitel zu schreiben.

375 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro