Hiobsbotschaft: Mirko Sacher fällt rund zehn Wochen aus

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Schlechte Nachrichten bei den Eispiraten Crimmitschau.

Verteidiger Mirko Sacher hat sich im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies eine langwierige Oberkörperverletzung zugezogen.

Weitere Untersuchungen in den vergangenen Tagen ergaben, dass der Abwehrmann rund zehn Wochen ausfallen wird. Besonders bitter: Sacher präsentierte sich zuletzt in Topform und zählte zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft.

Wir wünschen Mirko eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, ihn bald wieder auf dem Eis begrüßen zu können.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!