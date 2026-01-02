Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eispiraten CrimmitschauInjury list

Hiobsbotschaft: Mirko Sacher fällt rund zehn Wochen aus

Langwierige Oberkörperverletzung: Verteidiger verletzte sich in Kassel

Mirko Sacher von den Eispiraten Crimmitschau - © Bruno Dietrich / City-Press
Crimmitschau. (PM Eispiraten) Schlechte Nachrichten bei den Eispiraten Crimmitschau.

Verteidiger Mirko Sacher hat sich im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies eine langwierige Oberkörperverletzung zugezogen.

Weitere Untersuchungen in den vergangenen Tagen ergaben, dass der Abwehrmann rund zehn Wochen ausfallen wird. Besonders bitter: Sacher präsentierte sich zuletzt in Topform und zählte zu den absoluten Leistungsträgern der Mannschaft.

Wir wünschen Mirko eine schnelle und vollständige Genesung und hoffen, ihn bald wieder auf dem Eis begrüßen zu können.

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Die 10 spektakulärsten Spieler in der Geschichte der NHL

