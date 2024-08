Hiobsbotschaft fÃ¼r die Black Wings: Brodi Stuart fehlt nach OP monatelang

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen in der laufenden Vorbereitung zur neuen Saison auf Brodi Stuart verzichten. Nach einer Knieverletzung im...

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen in der laufenden Vorbereitung zur neuen Saison auf Brodi Stuart verzichten.

Nach einer Knieverletzung im Training musste sich der Stürmer operieren lassen und wird dadurch länger fehlen.

Die neue Saison 2024/25 hat noch kein Spiel der Steinbach Black Wings gesehen und trotzdem erreicht die Linzer bereits die erste Hiobsbotschaft. Brodi Stuart wird die Vorbereitung verpassen und musste sich nach einem falschen Schritt im Training einer Operation unterziehen. Diese hat der Stürmer in der vergangenen Woche bereits erfolgreich hinter sich gebracht und wird in Kürze mit der Reha beginnen. Dennoch heißt es für den Kämpfer einige Zeit pausieren. Die ungefähre Ausfalldauer wird nach den letzten medizinischen Untersuchungen auf bis zu 12 Wochen geschätzt.

Der Kanadier wird damit nicht in der Vorbereitung auf die neue Saison in der win2day ICE Hockey League mitwirken können und wird auch den Start in die Meisterschaft verpassen.

Die Steinbach Black Wings wünschen Brodi Stuart eine rasche und vollständige Genesung und hoffen auf eine baldige Rückkehr ihrer Nummer 11 in den Spielbetri