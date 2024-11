High Stakes auf dem Eis: Wie Eishockeywetten die schnellsten Spiele auf Schlittschuhen noch spannender machen

Anzeige Eishockey gilt als eine der anspruchsvollsten Sportarten. Das liegt nicht nur an dem rasanten Tempo, sondern auch an den harten Zweikämpfen. Die...

Anzeige

Eishockey gilt als eine der anspruchsvollsten Sportarten. Das liegt nicht nur an dem rasanten Tempo, sondern auch an den harten Zweikämpfen. Die schnellen Spiele machen den Sport für die Fans zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, vorwiegend dann, wenn sie mit ihrer Mannschaft mitfiebern.

Die Spannung lässt sich allerdings noch weiter steigern. Das gilt hauptsächlich dann, wenn die Anhänger auf ihre Lieblingsmannschaft wetten. Wie populär Eishockey in der Sportwetten-Industrie ist, zeigt eine Auswertung des deutschen Marktes. Dort hat der Sport Platz fünf in der Liste der beliebtesten Sportarten eingenommen. Lediglich König Fußball, Tennis, Handball und Basketball liegen noch vor den Königen des Eises.

Unter Wettfreunden sehr beliebt

Ein Blick auf die Liste zeigt sofort, warum dies so ist. Eishockey profitiert von den zahlreichen Möglichkeiten, die es für Wetten bietet. Das hohe Tempo im Spiel kann zudem das Wettverhalten und die Strategie dahinter beeinflussen.

Diese Besonderheit sorgt für Spannung im Spiel und bei den Wetten. Schließlich kann sich das Spiel innerhalb von Sekunden drehen. Ein rascher Konter oder das Powerplay verschaffen plötzlich einen Vorteil und können den Spielverlauf auf den Kopf stellen. Der harte Körpereinsatz, Präzision und Dynamik spielen daher eine besondere Rolle bei dem Sport.

Wer eine Eishockey-Wette platziert, muss damit rechnen, dass jedes Spiel zu einer Herausforderung wird. Die Quoten ändern sich rasant, daher ist die Fähigkeit, ein Spiel zu lesen und die Chancen und Risiken der Teams richtig einzuschätzen, von entscheidender Bedeutung.

Analyse und Strategie bringen den Erfolg

Doch genau dieses Hin und Her im Spiel erfordert Strategie, auch wenn das Spiel noch im vollen Gange ist. Schließlich bedeutet die Führung nach dem ersten Drittel noch lange nicht, dass die Würfel in die eine oder andere Richtung gefallen sind. Defensivfehler oder ein plötzlich auftretendes Momentum haben das Potenzial, den Verlauf auf den Kopf zu stellen. Anders als bei anderen Sportarten kann sich der Wind beim Eishockey jederzeit drehen.

Wer die Lage richtig einschätzen will, muss also den Spielfluss analysieren können und vorhersehen, welche Spieler die Fähigkeit haben könnten, die Begegnung zu entscheiden. Das Fundament für diese Einschätzung sind detaillierte Statistiken. Sie bilden nicht nur die Schüsse auf das gegnerische Tor, sondern auch die Fähigkeiten des Torwarts oder die Anzahl der verhängten Strafen ab. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild, das eine Beurteilung der Lage ermöglicht.

Wetten abseits von Sieg und Niederlage

Die einfachste Möglichkeit, noch mehr Spannung beim Eishockey aufzubauen, ist es, eine Wette auf den Sieg seines Lieblingsteams oder auf die Gesamtzahl der Tore zu platzieren. Doch abseits davon bietet der Sport viele Möglichkeiten, sich und seine Einschätzung der Lage auf den Prüfstand zu stellen. Zahlreiche Sportwetten der Anbieter sind auf die Dynamik des Eishockeys zugeschnitten und halten das Spannungslevel während des gesamten Spiels hoch. Dazu gehören die folgenden Wetten:

Puckline-Wetten: Diese Form einer Eishockey-Wette ähnelt der Handicap-Wette im Fußball. Auch hier bekommt ein Eishockey-Team einen fiktiven Vorsprung oder Rückstand. Um diese Wette zu gewinnen, muss das Team diese übertreffen. Over/Under-Wetten: Hierbei geht es um die Gesamtzahl der Treffer, die in dem jeweiligen Spiel erzielt werden. Angesichts der vielen Tore sind diese Wetten beim Eishockey besonders beliebt. Entsprechend der Vorgabe der Treffer entscheiden die Wettfreunde dann, ob mehr oder weniger Tore erzielt werden. 1.Drittel-Wetten: Während das Spiel über drei Drittel läuft, bieten die 1.Drittel-Wetten die Chancen, den Start der Teams zu beurteilen. Manche Wettfreunde haben sich darauf spezialisiert, die einzelnen Abschnitte einer Begegnung zu analysieren und darauf basierende Wetten abzuschließen. Schließlich ist bei zwei gleichwertigen Gegnern die Wahrscheinlichkeit groß, dass die erste Spielzeit remis endet. Spieler-Specials: Wie jeder Teamsport „lebt“ auch das Eishockey von der Klasse seiner überragenden Könner. In den Spieler-Specials kann man darauf wetten, ob ein bestimmter Spieler ein Tor erzielt, wie viele Torschüsse er abgibt und noch sehr viel mehr. Diese Form von Eishockeywetten wird besonders dann interessant, wenn die Stars der Szene das Eis betreten.

Eine erfolgreiche Sportwette hängt also von sehr viel mehr Faktoren ab als lediglich von Glück. Hier geht es hauptsächlich darum, Informationen zu sammeln. Dies beginnt mit allen Statistiken, die im Netz verfügbar sind, geht über News zu Verletzungen der Spieler und deren Formkurve und endet bei der Häufigkeit der kassierten Strafen. All dies kann den Verlauf und das Ergebnis eines Spiels beeinflussen. Dies hat in diesem Jahr auch der Oberste Gerichtshof von Österreich festgestellt und damit eine Klassifizierung von Sportwetten als Glücksspiel abgelehnt.

Daneben spielt bei der Einschätzung des Spielverlaufs auch die Taktik der Teams eine entscheidende Rolle. Ihre Spielweise kann Einfluss auf das Ergebnis haben, je nachdem, ob die Mannschaft offensiv oder defensiv auftritt.

Doch die Spannung, die Eishockey für seine Fans aufbaut, bezieht der Sport primär aus seiner Unvorhersehbarkeit. Impulsive Entscheidungen sind daher fehl am Platz, wie bei allen anderen Sportarten geht es auch bei den Eishockey-Wetten darum, die Fakten zu berücksichtigen. So können Wettfreunde das Spiel noch mehr genießen und mitfiebern.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.