„Hier in Freiburg fÃ¼hle ich mich unheimlich wohl und wÃ¼rde es mittlerweile definitiv als meine zweite Heimat bezeichnen“ – Offensivstarker Verteidiger komplementiert die WÃ¶lfe-Defensive

Freiburg. (PM EHCF) In der Jugend in der Schweiz und Deutschland ausgebildet, kann der 26-jährige Calvin Pokorny auf reichlich DEL2-Erfahrung zurückgreifen.

Mit 225 Zweitligaspielen und 64 Scorerpunkten stellt er seine Offensivgefahr und Können seit Jahren eindrucksvoll unter Beweis. Bereits die letzten drei Jahre trug der zweifache DEL2-Meister mit Ravensburg und Bietigheim das Trikot des EHC Freiburg, ehe sich die Wege nach dieser Saison zu trennen schienen.

Nach der schwerwiegenden Verletzung von Alexander De Los Rios war schnell klar, dass Calvin Pokorny die absolute Wunschlösung von Cheftrainer Timo Saarikoski für die vakant gewordene Stelle in der Abwehr darstellt. Nach langen und intensiven Gesprächen ist es den Verantwortlichen des EHC Freiburg gelungen, den Vertrag mit Calvin Pokorny zu verlängern. Somit geht der Mann mit der Rückennummer 79 im Breisgau in seine vierte Spielzeit und bildet das letzte fehlende Puzzleteil im Kader für die Saison 2024/25.

Sportdirektor Peter Salmik: „Es ist unheimlich schwer, einen Spieler mit dem Kaliber von Alex zu ersetzen. Mit der Vertragsverlängerung von Calvin haben wir hier jedoch einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Wir wissen, woran wir an ihm sind. Mit seiner Erfahrung wird er unserem Kader definitiv weiterhelfen, als Rechtsschütze ermöglicht er uns zudem weitere wichtige Optionen. Es ist schön, dass wir eine solche Lösung finden konnten.“

Calvin Pokorny ergänzt: „Hier in Freiburg fühle ich mich unheimlich wohl und würde es mittlerweile definitiv als meine zweite Heimat bezeichnen. Durch die Situation mit Alex und wirklich guten Gesprächen mit Timo war für mich schnell klar, dass ich dem Team in dieser Situation so gut es geht weiterhelfen möchte. Ich freue mich auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, wieder vor unseren Fans in der Echte Helden Arena zu stehen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 12.07.2024)

Torhüter: Patrik Cerveny, Luis Benzing

Abwehr: Alexander De Los Rios, Sameli Ventelä, Niclas Hempel, Marvin Neher, Petr Heider (Eisbären Regensburg), Leo Hafenrichter (EC Bad Nauheim), Maximilian Leitner (Krefeld Pinguine), Simon Stowasser (EV Landshut), Calvin Pokorny

Sturm: Shawn O’Donnell, Eero Elo, Paul Bechtold, Dante Hahn, Georgiy Saakyan (Saale Bulls), Yannik Burghart (ESV Kaufbeuren), Sebastian Streu (Starbulls Rosenheim), Christian Billich, Lennart Otten, Tomas Schwamberger (Eisbären Regensburg), Nikolas Linsenmaier, Filip Reisnecker (Schwenninger Wild Wings), Spencer Naas (Dundee Stars)