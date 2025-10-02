Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Herner EV

HEV verpflichtet Sofiene Bräuner – Für Carl Zimmermann ist die Saison beendet

2. Oktober 20251 Mins read74
Dirk Schmitz (links) mit Sofiene Bräuner - © Herner EV
Herne. (PM HEV) Am Dienstagnachmittag erreichte den HEV eine Hiobsbotschaft: Carl Zimmermann muss sich einer Operation unterziehen und wird für den Rest der Saison ausfallen.

„Als wir die Nachricht bekommen haben, waren wir geschockt. Carl war von Anfang an dabei und ist ein super Charakter in der Kabine, der Ausfall tut also besonders menschlich sehr weh“, sagt Dirk Schmitz. Der gesamte HEV wünscht Carl viel Glück bei der OP und eine schnelle Genesung.

Um auf diese Verletzung zu reagieren, wurde der HEV noch einmal auf dem Transfermarkt tätig und verpflichtet Sofiene Bräuner.

Der 176 cm große Stürmer hat seine Eishockeyausbildung größtenteils in seiner Heimatstadt Freiburg durchlaufen, für die er auch seine ersten DEL2-Minuten sammeln durfte. Nach mehreren Stationen in der Oberliga, unter anderem bei den Lindau Islanders, den Icefighters Leipzig, den Hannover Indians und den Memmingen Indians, wechselte der gebürtige Freiburger nach Stuttgart. In der vergangenen Saison war er dort für die Rebels einer der Leistungsträger und fand sich am Ende der Hauptrunde mit 33 Punkten in 40 Spielen auf Platz 3 der teaminternen Scorerliste wieder.

Bräuner gilt als kampfstarker und mannschaftsdienlicher Spieler mit Scoring-Touch. Der 26-Jährige agierte in den vergangenen Spielzeiten immer als Center, ist generell aber flexibel einsetzbar. In Herne ist er als Center eingeplant.

Dirk Schmitz zum Neuzugang: „Wir hatten gute Gespräche mit Sofiene und denken, dass er uns definitiv weiterhelfen wird. Er ist flexibel einsetzbar und bringt eine extreme Geschwindigkeit und gute offensive Qualitäten mit. Er hat die letzten Jahre gezeigt, dass er gut scoren kann und wir hoffen, dass er das auch bei uns tut.“

Mit Dennis Palka trifft auch Sofiene Bräuner auf ein bekanntes Gesicht, die beiden spielten bereits zusammen für die Hannover Indians. Bräuner wird, wenn alle Passmodalitäten reibungslos ablaufen, bereits an diesem Wochenende sein Debüt geben.

34
