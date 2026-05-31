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HEV verpflichtet junges Abwehrtalent – Tjark Kölsch wechselt fest an den Gysenberg

31. Mai 20261 Mins read47
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Tjark Kölsch - © Sportfoto-Sale (DR)
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Herne. (PM HEV) Mit Tjark Kölsch können die Miners die nächste Personalie für die Saison 2026/27 bekanntgeben.

Der 21-Jährige Verteidiger wird in der kommenden Spielzeit mit der Nummer 6 am Gysenberg auflaufen.

Kölsch startete seine Eishockeykarriere im Nachwuchs des EC Bad Nauheim und wechselte im Alter von elf Jahren in das renommierte Nachwuchsprojekt der Jungadler Mannheim. Dort gewann er mit der U17 sowie der U20 den DNL-Titel und absolvierte zudem mehrere Einsätze für die U17- und U18-Nationalmannschaft, unter anderem beim Hlinka-Gretzky-Cup, wo er sich mit anderen Top-Talenten messen konnte.

Bereits mit 19 Jahren verpflichtete ihn sein Jugendklub, der EC Bad Nauheim, für den Profibereich. Dort absolvierte der gebürtige Bad Homburger seine erste komplette Profisaison und kam in 44 DEL2-Spielen auf zwei Vorlagen. Auch die vergangene Spielzeit verbrachte der 188cm große und 87kg schwere Verteidiger in Bad Nauheim, war jedoch zusätzlich mit einer Förderlizenz für die Miners ausgestattet.

Während der robuste und defensivstarke Verteidiger in Bad Nauheim überwiegend im dritten Verteidigerpaar eingesetzt wurde, erhielt Kölsch in Herne wertvolle Eiszeit in den vorderen Reihen und hinterließ dabei einen positiven Eindruck. „Tjark ist ein guter und robuster Verteidiger mit viel Potenzial. Ich möchte genau solche Spieler mit viel Potenzial weiterentwickeln und unsere Verteidigung dabei so solide wie möglich gestalten und er wird dazu beitragen, indem er seinen nächsten Entwicklungsschritt bei uns geht“, so HEV-Coach Lenny Soccio zum jungen Verteidiger.

Aktueller Kader

Sturm:
Nick Ford, Tommy Munichiello, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Sofiene Bräuner, Dennis Palka, Marc Hofmann und Matteo Stöhr.

Verteidigung:
Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald, Christian Obu und Tjark Kölsch.

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