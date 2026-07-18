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HEV verpflichtet junges Abwehrtalent Jesper Müllejans!

18. Juli 20262 Mins read56
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Jesper Müllejans im KEV-Trikot - © Sportfoto-Sale (DR)
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Herne. (PM HEV) Mit Jesper Müllejans können die Miners eine weitere Personalie in der Defensive verkünden.

Das Abwehrtalent wechselt aus Bayreuth an den Gysenberg und wird in Herne die Trikotnummer 22 tragen.

Der Verteidiger wird dabei nicht zum ersten Mal vor Herner Publikum spielen. Der 21-Jährige bestritt in der Saison 2024/25, per Förderlizenz aus Krefeld, bereits 13 Spiele für die Miners. In dieser Zeit erhielt der gebürtige Bergisch Gladbacher, aufgrund einer Verletzungswelle beim HEV, viel Eiszeit und überzeugte mit starken Leistungen.

Bevor es zu seinen Einsätzen in Herne kam, wurde Müllejans in den hochklassigen Jugendabteilungen der Kölner Junghaie und des Krefelder EV 81 ausgebildet. Nach seinem letzten Jugendjahr in Krefeld und ersten Profieinsätzen in Herne, zog es ihn zunächst zu den Onesto Tigers Bayreuth in die Oberliga Süd. Dort konnte der Verteidiger in der vergangenen Saison wichtige Erfahrungen im Herreneishockey sammeln. Insgesamt absolvierte Müllejans in der Oberliga Süd 46 Spiele und konnte dort 7 Punkte erzielen.

Nun kehrt der Linksschütze an den Gysenberg zurück, wo er mit Justus Meyl und Matteo Stöhr auf Teamkollegen trifft, mit denen er bereits in der Saison 2024/25 in Herne zusammengespielt hat.

Zudem kommt es zu einem Wiedersehen mit Co-Trainer Lars Gerike, der überzeugt davon ist, dass Müllejans in Herne den nächsten Schritt gehen kann: „Jesper hat in seiner ersten Saison bei uns am Gysenberg schon gezeigt, was wir jetzt von ihm erwarten können. Er ist ein Verteidiger, der läuferisch in der Lage ist, in allen Bereichen des Eises die richtige defensive Position zu finden und Zweikämpfe erfolgreich zu gestalten. Dazu ist er für sein noch junges Alter schon sehr selbstbewusst an der Scheibe und kann dadurch Akzente setzen. Aber wir haben uns auch im Sommer schon darüber unterhalten, an welchen Dingen wir gemeinsam weiter arbeiten wollen und was noch erforderlich ist, um sich dauerhaft in der Liga so zu etablieren. Ich bin mir sicher, dass wir uns beim HEV mit Jesper auch auf den jungen Verteidigerpositionen verbessern.“

Mit der Verpflichtung von Jesper Müllejans ist die Kaderplanung in der Defensive vorerst abgeschlossen.

Aktueller Kader:

Sturm:
Nick Ford, Tommy Munichiello, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Sofiene Bräuner, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr und Daniel Reichert.

Verteidigung:
Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald, Christian Obu, Tjark Kölsch, Erek Virch und Jesper Müllejans.

Tor:
Adam Beukeboom und Dieter Geidl.

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