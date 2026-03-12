Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Herner EV HEV gibt die ersten AbgÃ¤nge bekannt
Herner EVTransfer-News

HEV gibt die ersten AbgÃ¤nge bekannt

12. MÃ¤rz 20261 Mins read101
Dean DÃ¶ge und Valentin Pfeifer - Â© Herner EV
Herne. (PM HEV) Die Saison ist beendet â€“ nach einigen GesprÃ¤chen stehen beim Herner EV nun die ersten AbgÃ¤nge fest.

Niklas Heyer, Valentin Pfeifer, Nicklas MÃ¼ller, Julian Herbold, Lukas Schulte und Marius Demmler verlassen den Verein.

Sowohl Niklas Heyer als auch Valentin Pfeifer, Nicklas MÃ¼ller und Julian Herbold spielten bereits letzte Saison fÃ¼r die Miners und verabschieden sich nun nach zwei Jahren.

Lukas Schulte und Marius Demmler kamen im vergangenen Sommer an den Gysenberg und werden sich nun ebenfalls neuen sportlichen Herausforderungen widmen.

Der HEV bedankt sich bei allen Spielern fÃ¼r ihren Einsatz in GrÃ¼n-WeiÃŸ-Rot und wÃ¼nscht ihnen privat wie sportlich alles Gute!

