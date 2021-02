HEV: 3:4-Niederlage nach VerlÃ¤ngerung gegen die Black Dragons!

Herne. (PM HEV) Nach dem 6:1-Erfolg bei den Rostock Piranhas verlor der HEV sein Heimspiel gegen die Tecart Black Dragons aus Erfurt mit 3:4...

Herne. (PM HEV) Nach dem 6:1-Erfolg bei den Rostock Piranhas verlor der HEV sein Heimspiel gegen die Tecart Black Dragons aus Erfurt mit 3:4 nach Verlängerung.

Danny Albrecht musste bei der Partie auf die verletzten Stürmer Nico Kolb und Dominik Piskor verzichten. Dafür stand der junge Verteidiger Aaron Krebietke wieder im Kader. Im ersten Abschnitt zeigte der HEV eine konzentrierte und souveräne Leistung und führte nach den ersten 20 Minuten auch verdient mit 2:0. Marcus Marsall brachte Herne nach Vorarbeit von Patrick Asselin in Führung, Denis Fominych erzielte den zweiten Treffer. Der Stürmer hämmerte einen Liesegang-Pass in Überzahl ins Tor. „Der erste Abschnitt war gut, wir haben die Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten“, so der HEV-Coach nach dem Spiel.

Doch alles, was im ersten Drittel gut lief, war im zweiten Abschnitt nicht mehr zu sehen. Erst nutzte Maurice Keil die zweite Erfurter Überzahl zum Anschlusstreffer, wenig später war es Topscorer Kyle Beach, der Björn Linda mit einem frechen Schuss von der Torlinie überwand. Mike Schmitz, freigespielt von Kehler und Mueller, hätte Herne wieder in Führung bringen können, scheiterte aber freistehend an Konstantin Kessler. So war es dann wieder Kyle Beach vorbehalten sein Team mit einem trockenen Handgelenksschuss mit 2:3 in Führung zu bringen. „Wir haben nicht mehr körperlich gespielt und haben unser Forechecking nur noch halbherzig betrieben“, ärgerte sich Danny Albrecht.

Im letzten Abschnitt kam sein Team dann wieder besser ins Spiel. Patrick Asselin fälschte einen Schuss von Michel Ackers an die Latte ab, wenige Sekunden später traf Nils Liesegang nur den Pfosten des Erfurter Tores. In der Schlussphase der Partie nahm Erfurt zu viele Strafen, unter anderem eine zweiminütige Bankstrafe gegen Coach Raphael Joly. Herne spielte fast anderthalb Minuten 5-3-Überzahl und nutzte diese Möglichkeit zum Ausgleich. Richie Mueller traf zum 3:3.

In der Overtime zog Patrick Asselin eine Strafe wegen Hakens, Kyle Beach hatte bei 4-3 dann zu viel Platz und schob den Puck durch die Beine von Björn Linda. „Wir haben insgesamt zu wenig Gefährliches auf das Tor gebracht. Das erste und das letzte Drittel waren in Ordnung, im zweiten Abschnitt wurde das Spiel gedreht“, so Danny Albrecht abschließend.

Tore:

1:0 05:05 Marsall (Asselin/Ackers)

2:0 18:54 Fominych (Liesegang/Marsall) – PP1

2:1 28:39 Keil (Spister)

2:2 30:40 Beach (Fischer/Böttner)

2:3 36:34 Beach (Böttner/Keil)

3:3 53:29 Mueller (Liesegang/Asselin) – PP2

3:4 62:11 Beach (Fischer/Beck) – PP1

Strafen: 12 – 12

Bereits am Dienstag kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen beider Teams. Bully in der Eishalle Erfurt ist um 20 Uhr. „Wir müssen an unserer Effektivität arbeiten und konsequenter sein. Wir müssen über 60 Minuten jeden Check zu Ende fahren und dürfen keinen Schritt auslassen“, fordert der HEV-Coach eine konzentrierte Leistung über die komplette Spielzeit.