Hessenliga-Team bleibt ungeschlagener TabellenfÃ¼hrer: 8:2-Sieg in Frankfurt

Artikel anhören Bad Nauheim. (PM RT) Fünftes Spiel – fünfter Sieg: mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 8:2 (3:1, 3:1, 2:0)-Auswärtserfolg am Sonntagabend bei...

Artikel anhören Artikel anhören

Bad Nauheim. (PM RT) Fünftes Spiel – fünfter Sieg: mit einem zu keiner Zeit gefährdeten 8:2 (3:1, 3:1, 2:0)-Auswärtserfolg am Sonntagabend bei den Löwen aus Frankfurt bleiben die Roten Teufel Bad Nauheim weiterhin ungeschlagener Tabellenführer der Eishockey-Hessenliga.

„Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Jungs wollen diese Saison etwas erreichen, das hat man deutlich gespürt. Obwohl wir die letzten vier Wochen rund um die Feiertage nur eingeschränkt trainiert hatten, war das ein sehr starker und disziplinierter Auftritt meines Teams“, war RT-Coach Martin Flemming nach dem Schlusspfiff begeistert vom ersten Match seiner Mannschaft im neuen Jahr.

Die Partie begann optimal für die Kurstädter: nicht ganz drei Minuten waren absolviert, da eröffnete RT-Kapitän Florian Flemming den Torreigen. Zwar konnten die Hausherren durch Hasenkampf knapp zwei Minuten später ausgleichen, fortan dominierten aber die Gäste das Match und zogen nach Treffern von Steinschneider (10.) und Rost (11.) mit einem Doppelschlag auf 3:1 davon und hielten trotz der etwas körperbetonteren Gangart der Gastgeber gut dagegen, ohne sich jedoch zu Strafzeiten hinreißen zu lassen. „Hier war mein Team sehr diszipliniert unterwegs, da wir ja wussten, dass Frankfurt sich für die deutliche Hinspiel-Niederlage würde revanchieren wollen. Da haben wir uns aber clever verhalten und waren auch in diesem Bereich dem Gegner überlegen“, so Martin Flemming.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Trainersohn Florian Flemming für die Badestädter, die den Gegner stets im Griff hatten. Frings zum 5:1 (35.) – sein erstes Tor in der Hessenliga – stellte die Weichen endgültig auf Sieg, einzig der zweite Frankfurt Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5 trübte ein wenig die Freude der RT-Anhänger. Prompt stellte Schröer aber den alten Toreabstand noch vor der zweiten Sirene wieder her (38.).

Das Match war längst gelaufen, so dass der Schlussabschnitt ohne große Höhepunkte blieb. Dennoch sollten zwei weitere Bad Nauheimer Treffer fallen, Rost mit einem Penaltyschuss (43.) sowie Stark mit einem Shorthander (53.) zum 2:8-Endstand ließen die Gäste, bei denen Nuno Sohn zum Spieler des Abends gewählt wurde, noch zwei Mal jubeln.

Somit haben die Kurstädter 18 Zähler auf dem Konto bei einem Torverhältnis von 52:8, nachdem das von Konkurrent Kassel abgesagte Spiel vom 23.12. inzwischen mit 5:0 für die Roten Teufel gewertet wurde. „Damit ist das Final-Four-Turnierticket gebucht“, sagt Coach Martin Flemming, der sich in den ausstehenden Partien nun mit seinem Team auf dieses Endrunden-Turnier vorbereiten kann. Weiter geht es für die Kurstädter am Sonntag, den 28. Januar ab 17.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Kassel – eine bessere Vorbereitung kann man da wohl kaum bekommen.

Löwen Frankfurt 1b – RT Bad Nauheim 2:8 (1:3, 1:3, 0:2)

Tore:

0:1 (02:49) F. Flemming (Sohn, Hirsch)

1:1 (05:25) Hasenkampf (Kindereit)

1:2 (09:20) Steinschneider (Hirsch, F. Flemming) PP1

1:3 (10:27) Rost (Steinschneider, F. Flemming)

1:4 (22:22) F. Flemming (Voskresenskij, Sohn)

1:5 (34:58) Frings (Schröer, Müller)

2:5 (35:55) Wagner (Gagné)

2:6 (37:46) Schröer (Müller, Stark)

2:7 (42:57) Rost PS

2:8 (52:52) Stark SH1

Strafminuten: LFF 10 / RTBN 10