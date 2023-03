Hessenliga-Finalturnier in der Frankfurter Eissporthalle

Der Eishockeyverband Hessen richtet am kommenden Wochenende (01./02. April) das Final-Four-Turnier zwischen den vier besten Teams der Hessenliga aus. Nachdem im letzten Jahr die...

Der Eishockeyverband Hessen richtet am kommenden Wochenende (01./02. April) das Final-Four-Turnier zwischen den vier besten Teams der Hessenliga aus.

Nachdem im letzten Jahr die Lauterbacher Luchse den Hessenliga-Titel in spannenden Spielen im Luchsbau gewinnen konnten, ist dieses Jahr die Frankfurter Eissporthalle der Ausrichtungsort. Qualifiziert für das Final-Four haben sich die EJ Kassel 89ers, die Löwen Frankfurt 1b, die Eintracht Frankfurt und die Eifel-Mosel Bären aus Bitburg.

Am Samstag finden die beiden Halbfinal-Spiele statt. Den Auftakt machen der Vorrunden-Erste aus Kassel beim Spiel gegen den Vorrunden-Vierten aus Bitburg. Hier wird der Puck um 17:30 Uhr eingeworfen. Beim zweiten Halbfinale um 20:30 Uhr kommt es zur Wiederauflage des Jubiläums-Stadtderbies Anfang Februar zwischen den Löwen Frankfurt und der Eintracht Frankfurt, welches damals unter beeindruckender Kulisse stattfand.

Am Final-Sonntag treffen sich die beiden unterlegenen Teams aus dem Halbfinale zum Spiel um Platz 3 – Spielbeginn ist um 13:00 Uhr. Das Finale um die Hessenliga-Meisterschaft wird um 16:15 Uhr angepfiffen.

Im Rahmen des Hessenliga-Final-Fours werden auch die Ehrungen für die Landesliga-Saison vorgenommen. Hier konnte sich die 2. Mannschaft der Eintracht Frankfurt den Titel sichern.

Tickets für das Final-Four können ab dem 29. März online unter https://eishockeyverband-hessen.reservix.de/ erworben werden. Das Tagesticket kostet 6,00€ – Kinder bis 6 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Parkscheine können zum Preis von 3,00 EUR gekauft werden. Wegen der Dippemess auf dem Festplatz vor der Eissporthalle ist die Zufahrt zur Eissporthalle nur mit einem roten Durchfahrtschein möglich. Dieser wird nach Buchung des Parktickets zugesendet und ist ausgedruckt in Papierform an der Zufahrt zur Eissporthalle vorzuzeigen. Bei der Einfahrt zum Parkplatz wird das Parkticket dann eingescannt. Wir bitten um Verständnis, dass wegen der Dippemess die Anfahrt etwas umständlicher ist. Nur so kann sichergestellt werden, dass die gebuchten Parkplätze für die Gäste tatsächlich freigehalten werden können.

Wir wünschen allen Zuschauern eine gute und sichere Anreise und ein tolles Eishockeyerlebnis in der Frankfurter Eissporthalle.

11587 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München