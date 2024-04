Hessenliga-Finalturnier in der Frankfurter Eissporthalle

Frankfurt. (PM EHV Hessen) In der Frankfurter Eissporthalle wird auch in diesem Jahr wieder das Final-Turnier des hessischen Eishockeyverbandes ausgetragen. Das Aufeinandertreffen der besten...

Frankfurt. (PM EHV Hessen) In der Frankfurter Eissporthalle wird auch in diesem Jahr wieder das Final-Turnier des hessischen Eishockeyverbandes ausgetragen.

Das Aufeinandertreffen der besten vier Teams der Hessenliga findet am 13. und 14. April 2024 statt. Mit dem Vorrundenprimus aus Kassel, den roten Teufeln aus Bad Nauheim, der Eintracht Frankfurt und den Löwen Frankfurt 1b besteht das Teilnehmerfeld aus hessischen Eishockeytraditionsvereinen.

Am Samstag werden die Halbfinal-Spiele zwischen den EJ Kassel 89ers und den Löwen Frankfurt 1b, sowie zwischen RT Bad Nauheim und Eintracht Frankfurt ausgetragen. Am Sonntag treffen dann die beiden Verlierer aus den Halbfinals zum Spiel um Platz 3 um 13:00 Uhr aufeinander, während die Sieger der Halbfinals den Hessenmeister um 16:00 Uhr im Finale ausspielen.

Wegen der Dippemess öffnen wir die Eissporthalle in diesem Jahr ausschließlich am Final-Tag für die Zuschauer. Tickets für den Final-Tag am 14. April können online unter https://eishockeyverband-hessen.reservix.de/ erworben werden. Das Tagesticket kostet für Einzelpersonen 5,00€ – das Familien-Ticket (maximal 2 Erwachsene + 2 Kinder) kostet 8,00€.

Bitte beachten Sie die eingeschränkten Parkmöglichkeiten aufgrund der Frühjahrsdippemess am Festplatz vor der Eissporthalle Frankfurt und nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr. Wir wünschen allen Zuschauern eine gute und sichere Anreise und ein tolles Eishockeyerlebnis in der Frankfurter Eissporthalle.

Termine im Detail:

Samstag, 13.04.2024 17:45 Uhr HF1 RT Bad Nauheim (2.) – Eintracht Frankfurt (3.)

20:30 Uhr HF2 EJ Kassel 89ers (1.) – Löwen Frankfurt 1b (4.)

Sonntag, 14.04.2024

13:00 Uhr Spiel um Platz 3

16:00 Uhr Finale