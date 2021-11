Herzschlagfinale nach einem â€žPing-Pong-Spielâ€œ zwischen der DÃ¼sseldorfer EG und den Straubing Tigers

Düsseldorf. (MR) Ein „Tischtennisspiel“ nannte Straubings Trainer Tom Pokel das Spiel auf der Pressekonferenz, und Harold Kreis musste ihm nach dem 3:2 Penaltysieg der...

Düsseldorf. (MR) Ein „Tischtennisspiel“ nannte Straubings Trainer Tom Pokel das Spiel auf der Pressekonferenz, und Harold Kreis musste ihm nach dem 3:2 Penaltysieg der DEG am Sonntag Abend zustimmen: ein „crazy game“ nannte er das Spiel.

Nach der – wenn auch am Ende knappen – Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Schwenninger Wild Wings (2:3) kam die Düsseldorfer EG auch im Heimspiel am Sonntag Abend sehr schlecht ins Spiel. Die ersten etwa 10 Minuten wurden irgendwie verschlafen. Erst war man zu Spielbeginn noch gar nicht auf dem Platz, dass St. Denis bereits nach 73 Sekunden die Tigers in Führung schießen konnte. Der Puck war ihm am Torkreis direkt in die Kelle gefallen. Und ehe Düsseldorf überhaupt einmal wirklich vor des Gegners Tor gekommen war, stand es bereits 0:2. Wenn doch wenigstens mal die Pässe ankämen… Ab Minute 10 dann war zumindest O’Donnell präsent und gefühlt ständig viel auf dem Eis – die Statistik spricht ihm auch mit 26:41 Min. die meiste Eiszeit aller Spieler hier und heute zu.. Eine gute Aktion und das gute Auge von Ehl sollten schließlich doch auch die Gastgeber auf die Tafel bringen (Barta, 16.).

Keine Treffer in den letzten 39 Minuten

Druckvoller kamen die Hausherren aus der Kabine. Jetzt war es ein Eishockeyspiel. Es ging zügig hin und her. O’Donnell traf das Außennetz, gegenüber scheiterte Straubings Neuzugang Tuomie an Pantkowski. Als wenig später die Scheibe übers Plexi ging, gab es die erste Strafe des Spiels und (be)traf die Gäste. Dann ging es sehr schnell – es dauerte nämlich genau sechs (6!) Sekunden, dass MacAulay „den Rieder machte“ und den Rebound in die freie Ecke einschob. Großer Jubel im mager gefüllten Rund. Auch die DEG traf eine Strafe, doch man verteidigte wacker. In der Schlussphase des Mitteldrittels erhöhten die Rheinländer nochmals den Druck, doch Nowak, Cumiskey und Zitterbart scheiterten nacheinander. Nach dem zweiten Pausentee wollten, ja mussten beide Teams eine Entscheidung herbeiführen, am besten natürlich in regulärer Spielzeit. Doch wo war der Schwung der Landeshauptstädter hin? Erneut lief wenig zusammen, MacAulay war völlig neben der Spur, O’Donnell wollte zu viel, auch Fischbuch oder Nowak wollten das Glück erzwingen, und Olson wirkte müde. Strafe hüben wie drüben, doch auch die Niederbayern konnten das Spielgerät nicht unterbringen, obwohl sie eigentlich wieder mehr vom Spiel hatten. Man kämpfte sich auf der Seiten der Hausherren in die Verlängerung. Da auch hier kein Treffer fiel, musste der Shoot out die Entscheidung bringen – war ja klar bei der späten Ansetzung des Spiels, dass es dann noch das volle Programm gab. Um es kurz zu machen: Barta und St. Denis trafen, die nächsten beiden (Fischbuch auf der einen und Akeson auf der anderen) nicht, dann wieder zwei Treffer (O’Donnell und Leier). Also Verlängerung auch hier: St. Denis ja, Barta ja, St. Denis in seinem dritten Versuch scheiterte an Pantkowski, und jetzt konnte O’Donnell den entscheidenden Versuch unterbringen! Großer Jubel und Erleichterung auf den Rängen und natürlich auch beim Team von Harold Kreis. Damit hat die DEG nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern können, während die Tigers sich in der Tabelle wieder hinter der DEG einreihen müssen.

Es spielten:

DEG – 30 Mirko Pantkowski – 43 Luca Zitterbart, 16 Kyle Cumiskey – 71 Daniel Fischbuch, 81 Stephen MacAulay, 15 Carter Proft; 8 Marco Nowak, 88 Niklas Heinzinger – 28 Alexander Ehl, 29 Alex Barta, 21 Brendan O’Donnell; 5 Nicolas Geitner, 36 Joonas Järvinen – 20 Tobias Eder, 26 Brett Olson, 22 Cedric Schiemenz; 27 David Trinkberger – 19 Niklas Postel

STR – 33 Tomi Karhunen – 34 Benedikt Kohl, 92 Marcel Brandt – 91 Jason Akeson, 22 Michael Connolly, 27 Sandro Schönberger; 65 Ian Scheid, 23 Brandon Manning – 6 David Elsner, 15 TJ Mulock, 8 Joshua Samanski; 9 Stephan Daschner, 10 Benedikt Schopper – 74 Travis St. Denis, 16 Chasen Balisy, 7 Taylor Leier; 26 Yannik Valenti, 19 Tim Brunnhuber, 70 Parker Tuomie

Die Tore erzielten:

0:1 (01:13) St. Denis (Scheid, Leier)

0:2 (06:19) Schönberger (Connolly, Akeson)

1:2 (15:10) Barta (Ehl, Cumiskey)

2:2 (25:49) MacAulay (Eder, Fischbuch) PP1

3:2 (65:00) O’Donnell GWS



Schiedsrichter: Lasse Kopitz, Gordon Schukies – Wayne Gerth, Nikolaj Ponomarjow

Strafen: DEG – 4 Min; STR – 4 Min

Zuschauer: 4213