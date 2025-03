Herzschlagfinale: Memmingen Indians siegen und treffen nun auf Heilbronn

Memmingen. (mfr/fl) Der ECDC Memmingen gewinnt den Showdown gegen den EC Hannover in einem packenden Spiel 5 mit 3:1 in der ALPHA COOLING-Arena.

Bis zur letzten Sekunde lieferten sich beide Kontrahenten einen engen Fight, letztendlich aber mit dem besseren Ende für die Indians aus Memmingen. Am Freitag kommt es bereits zum Viertelfinale gegen den Hauptrundenmeister aus Heilbronn. Tickets für das erste Heimspiel am Sonntag sind ab Mittwochabend erhältlich.

Alle noch zuletzt erkrankten Akteure kehrten zum entscheidenden Showdown zurück. Dafür fehlte Brett Schaefer aufgrund seiner zweiten 5-Minuten-Strafe in den Playoffs. Auch auf Tobi Meier mussten die Indians verzichten. Ein Antrag der Hannover Indians führte zur Sperre durch den DEB. Das erste Drittel verlief von beiden Teams eher verhalten. Großchancen waren Mangelware. Die Indians waren trotzdem bemüht das Spiel zu gestalten, auch wenn es nicht für den Führungstreffer reichte. Mit 0:0 ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel gelang den Gästen aus Niedersachen der Führungstreffer durch Jussi Petersen. Der ECDC war zwar oftmals am Drücker, dennoch fehlte der Torerfolg aus Seiten der Memminger Indians. Somit ging es mit einem 0:1 aus Sicht der Hausherren in die Pause.

Zwanzig Sekunden nach Wiederbeginn fiel, vor frenetisch anfeuernden Heimfans, dann bereits der Ausgleichstreffer für die Memminger. Tyler Spurgeon war in Überzahl zur Stelle und besorgte den 1:1 Ausgleich, welcher der eines unglaublich spannende Drittels war. Beide Teams investierten nochmal alles und hatten gute Gelegenheiten das Spiel für sich zu entscheiden. Die Partie hing förmlich am seidenen Faden. Zwei Minuten vor dem Ende brachte Jack Olmstead den Hühnerberg zum Beben. Nach Scheibeneroberung netzte der Angreifer zum 2:1 unter die Latte ein. Das Spiel war damit aber noch nicht vorbei. Der EC Hannover traf durch Möller zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Treffer wurde, nach Videostudium, wegen einer Torhüterbehinderung nicht gegeben. Den Deckel machte dann wenige Sekunden später Milan Pfalzer drauf. Das Memminger Eigengewächs schickte mit seinem Empty Net Goal zum 3:1 den ECDC endgültig ins Viertelfinale. Damit ging eine enge, packende und intensive Serie mit den Nordindianern aus Hannover zu Ende. Am Ende machte der Heimvorteil für den ECDC den Unterschied aus, alle Spiele vor eigener Kulisse wurden jeweils gewonnen.

Die Indians stehen somit im Viertelfinale der diesjährigen Oberliga-Playoffs. Es kommt zu einer Neuauflage des letzten Jahres: Ab Freitag treten die Maustädter gegen die Heilbronner Falken in einer Best-of-Seven-Serie an. Der Meister der Oberliga-Süd genießt dabei Heimrecht und geht gleichzeitig als großer Favorit in die Serie. Am Sonntag kommt es am Hühnerberg zu Spiel 2, am Freitag, 21.03. folgt das zweite Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena. Karten für beide Partien in Memmingen sind ab Mittwochabend (18 Uhr) im Online-VVK erhältlich.

ECDC Memmingen Hannover Indians 3:1 (0:0/0:1/3:0)

Tore: 0:1 (28.) Petersen (Krüger), 1:1 (41.) Spurgeon (Homjakovs, 5-4), 2:1 (58.) Olmstead, 3:1 (60.) Pfalzer

Strafminuten: Memmingen 4- Hannover 8

Zuschauer: 2166

