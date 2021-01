Herzensangelegenheit: Josef â€žBeppoâ€œ Frank kehrt nach Rosenheim zurÃ¼ck – Starbulls in Memmingen und gegen Lindau

Rosenheim. (PM Starbulls) Es ist wohl DAS Comeback des Jahres im Eishockey-Oberbayern: Der 36-jährige Verteidiger Josef „Beppo“ Frank trägt ab sofort wieder das Starbulls-Trikot...

Ende Januar, Transferfrist im deutschen Eishockey – bei den Fans beginnt die große Zeit des Rätselratens und Fingernagelkauens: „Wird mein Team noch was machen?“

Auf diese Frage geben die Starbulls Rosenheim heute eine sensationelle und wohl von niemandem erwartete Antwort: Wir begrüßen unseren „verlorenen Sohn“ Josef „Beppo“ Frank zurück in der Starbulls-Familie. Der gebürtige Bad Tölzer wechselt mit sofortiger Wirkung vom Bayernligisten TEV Miesbach an die Mangfall und war bereits am Dienstagabend dieser Woche das erste Mal mit seinem neuen und alten Team im ROFA-Stadion Rosenheim auf dem Eis. Als Rückennummer hat der 182 cm große und 87 kg schwere Josef Frank wie bereits bei seinem ersten Gastspiel in Rosenheim die Nummer 95 gewählt.

Viel Erfahrung mit über 850 Partien im Profi-Eishockey

Nach 16 Profijahren (858 Partien) mit Stationen in der DEL (Nürnberg Ice Tigers), der DEL2 bzw. der 2. Bundesliga (Starbulls Rosenheim, Tölzer Löwen, SC Riessersee) und auch zwei davon in der Eishockey-Oberliga (SC Riessersee, Tölzer Löwen) wechselte der 36-jährige Verteidiger im Sommer 2019 von den Tölzer Löwen an die Schlierach und schloss sich nach einem Jahr Auszeit (Saison 2018/2019) dem viertklassigen TEV Miesbach an. Auch beim TEV avancierte „Beppo“ innerhalb von zwei Spielzeiten zu einem der Publikumslieblinge, zeigte durchweg starke Leistungen und war auch innerhalb des Teams ein ganz wichtiger Faktor zum Erfolg.

„Die Starbulls sind für mich eine Herzensangelegenheit“

„Ich will keinen Hehl daraus machen, dass mein Eishockey-Herz auch heute noch immer an Rosenheim hängt. Die Spiele der Starbulls habe ich auch in den vergangenen Jahren stets verfolgt und habe dem Team immer die Daumen gedrückt. Die Zeit hier in Rosenheim von 2010-2016 war eine der schönsten meiner Karriere und ich war am Dienstagabend vor meinem ersten Training im ROFA-Stadion wahrlich positiv aufgeregt. Als die Starbulls mich vor wenigen Tagen kontaktiert haben, musste ich nicht lange überlegen und habe mich sehr gefreut. Leider dürfen uns die lautstarken und treuen grün-weißen Fans derzeit nicht im Stadion unterstützen, aber ich bin mir sicher, dass sie uns von zuhause aus ganz fest die Daumen drücken und mit uns mitfiebern. Ich werde mich auf jeden Fall von der ersten Minute an voll für meinen alten und jetzt auch neuen Verein reinhängen und meinen Teil dazu beitragen, damit wir alle gemeinsam unsere hohen Ziele erreichen“, sagt Josef „Beppo“ Frank nach der Vertragsunterschrift mit den Starbulls Verantwortlichen.

„Beppo passt in jeder Hinsicht perfekt in unser gesuchtes Raster“

„Wir haben gezielt einen Spieler gesucht, der unsere Verteidigung weiter stabilisieren wird. Beppo ist ein erfahrener Akteur und weiß genau, wie er unserem jungen Team weiterhelfen kann. Ein weiterer Aspekt für seine Verpflichtung war der Fakt, dass Beppo Rechtsschütze ist, denn da waren wir bislang quantitativ etwas schwach aufgestellt. Seine Erfahrung, speziell auch in engen Situationen, wird uns ebenfalls sehr gut tun und auch sein erster Pass aus der Defensive heraus kann sich absolut sehen lassen. Zusätzlich waren wir uns bei Beppo vom ersten Moment an einig, dass er super bei uns in die Kabine passen wird und von seinem Stil her auch etwas mehr Härte in unser gesamtes Spiel bringen wird. Er war bereits schon mal hier in Rosenheim und ich habe von vielen im Umfeld gehört, welch hohes Standing er hier auch heute noch besitzt. Wir sind vollkommen überzeugt von dieser Verpflichtung, wichtig ist mir aber zu erwähnen, dass wir zu Beginn keine Wunderdinge von ihm erwarten dürfen. Beppo hat nun ca. drei Monate lang kein Spiel bestritten und muss daher noch einiges aufholen. Wir werden ihn behutsam aufbauen und dann sind wir uns sicher, dass wir viel Freude an ihm haben werden. Zusätzlich hervorheben möchte ich aber auch, dass unsere jungen Verteidiger weiter viel Eiszeit bekommen werden. Wir bauen auf unsere Jugend und wir sind auch davon überzeugt, dass Beppo unseren jungen Verteidigern noch viel beibringen kann“, sagt ein sehr erfreuter Starbulls Coach John Sicinski.

Starbulls in Memmingen und gegen Lindau

Zum dritten und damit letzten Mal im Rahmen der Hauptrunde 2020/21 der Eishockey-Oberliga Süd kreuzen die Starbulls Rosenheim am Wochenende mit den Memmingen Indians (auswärts am Freitag um 20 Uhr) und den Lindau Islanders (Heimspiel im ROFA-Stadion am Sonntag um 17 Uhr) die Schläger. Die Starbulls haben gegen beide Gegner etwas gutzumachen, die personellen Voraussetzung im Rosenheimer Kader sind gut!

John Sicinski kann aller Voraussicht nach mit zwei Ausnahmen auf seinen kompletten Kader zurückgreifen: Verletzungsbedingt steht nur Benedikt Dietrich noch nicht zur Verfügung und für Rückkehrer Josef Frank käme ein Einsatz viel zu früh: „Beppo stand seit November nicht mehr auf dem Eis und ich rechne auch am nächsten Wochenende noch nicht damit, dass er spielen wird“, so der Rosenheimer Cheftrainer. Darauf, dass Andreas Mechel das Rosenheimer Gehäuse in Memmingen hüten wird, hat sich Sicinski im Vorfeld dagegen schon festgelegt.

Das Memmingen Tor wurde beim 4:1-Nachholsieg der Indians am Dienstag gegen Landsberg von Jennifer Harß sehr erfolgreich gehütet. Auch zwei Tage zuvor beim Auswärtsspiel in Regensburg (2:6-Niederlage) überzeugte die in Füssen geborene DEB-Nationalspielerin, die zu Beginn der Saison beim ambitionierten Bayernligisten ESC Kempten unter Vertrag stand. In der 30. Spielminute hatte sie Lukas Steinhauer nach dem vierten Gegentreffer abgelöst. Der Ex-Rosenheimer schied verletzt aus, ob er am Freitag gegen die Starbulls wieder eingreifen kann, ist fraglich. Da Torwart Jochen Vollmer verletzungsbedingt sicher nicht zur Verfügung steht, könnte Jennifer Harß auch gegen die Starbulls zum Zuge kommen.

Was die Feldspieler betrifft hat sich die Ausfallmisere der vergangenen Wochen bei den Memmingen Indians dagegen entspannt. Erstmals Bekanntschaft wird das Starbulls-Team am Freitag mit Myles machen. Der neu verpflichtete 27-jährige Kanadier bestritt erst zwei Partien für die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller, erzielte dabei aber satte fünf Tore. Den ersten Saisonvergleich mit den Indians im Memminger Stadion am Hühnerberg haben die Starbulls am 1. Dezember mit 2:4 verloren. Seither haben die Indians von 17 Spielen lediglich vier gewinnen können und sind vom Spitzenfeld der Tabelle auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. John Sicinski hat jedoch großen Respekt vor dem Gegner: „Das ist eine der laufstärksten Mannschaften der Liga. Sie haben zwar zuletzt viele Spiele verloren, Tabellenführer Selb aber geschlagen. Wir wollen diesmal natürlich in Memmingen gewinnen. Aber dazu müssen wir hochkonzentriert sein und dürfen keinesfalls den Fehler machen, dem Gegner ins offene Messer zu laufen!“

Eben diesen Fehler zu vermeiden und ebenfalls etwas gut zu machen haben die Grün-Weißen auch am Sonntag im Heimspiel gegen Lindau. Bei der jüngsten Auflage dieser Paarung entführten die Islanders alle drei Punkte von der Mangfall an den Bodensee und gewannen im ROFA-Stadion mit 5:1. „Eigentlich hätten wir nach einer halben Stunde diese Partie für uns entschieden haben müssen, dann wurden wir zurecht dafür bestraft, dass wir das nicht gemacht haben“, erinnert sich John Sicinksi ungern an die Partie vom 8. Januar. Mitte Dezember in Lindau gewannen hingegen die Starbulls souverän mit 5:1. Doch die vom Österreicher Gerhard Puschnik trainierte Lindauer Mannschaft ist im Verlauf der Saison immer stabiler geworden und schnuppert nun bereits am sechsten Tabellenplatz, der die sichere Playoff-Teilnahme bedeutet. Es ist also alles andere als eine leichte Heimaufgabe, die den Starbulls am Sonntag ins Haus steht.

Spielbeginn am Sonntag im ROFA-Stadion gegen Lindau ist um 17 Uhr. Die Starbulls-Auswärtspartie am Freitag in Memmingen beginnt um 20 Uhr. Die Spiele werden wie gewohnt live auf dem Portal www.sprade.tv übertragen.