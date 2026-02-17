Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herner EV Hernes Trainer Dirk Schmitz von seinen Aufgaben freigestellt
Herner EVTransfer-News

Hernes Trainer Dirk Schmitz von seinen Aufgaben freigestellt

17. Februar 20261 Mins read19
Share
Dirk Schmitz - © Sportfoto-Sale (D. Ross)
Share

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat Trainer Dirk Schmitz mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Trainer der Oberliga-Mannschaft freigestellt.

Für den Rest der laufenden Saison wird Lars Gerike die Trainerrolle interimsweise übernehmen.

Dirk Schmitz ist gesundheitlich wieder vollständig genesen und wird weiterhin als Trainer im Nachwuchsbereich der Young Miners tätig sein.

Der Herner Eissportverein bedankt sich bei Dirk Schmitz für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine weitere Tätigkeit im Nachwuchs der Young Miners viel Erfolg.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
39
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Zwei Falken wechseln zu den Hannover Scorpions

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Hannover ScorpionsTransfer-News

Zwei Falken wechseln zu den Hannover Scorpions

Mellendorf. (PM Scorpions) Pünktlich vor Ende der Wechselfrist verpflichteten die Hannover Scorpions...

By17. Februar 2026
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresdens Oldie Travis Turnbull wechselt in die DEL2

Dresden / Kaufbeuren. (PM Eislöwen / PM ESVK) Die Dresdner Eislöwen und...

By17. Februar 2026
Düsseldorfer EGTransfer-News

„Er kennt das deutsche Eishockey“ – Baptiste wird Düsseldorfer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihre sechste und letzte Kontingentstelle...

By17. Februar 2026
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

Last-Minute-Transfer am Deadline-Day: Indians werden die elfte Station von Sam Verelst

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen konnte kurz vor Ende der Transferfrist einen...

By16. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten