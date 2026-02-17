Hernes Trainer Dirk Schmitz von seinen Aufgaben freigestellt

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat Trainer Dirk Schmitz mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Trainer der Oberliga-Mannschaft freigestellt.

Für den Rest der laufenden Saison wird Lars Gerike die Trainerrolle interimsweise übernehmen.

Dirk Schmitz ist gesundheitlich wieder vollständig genesen und wird weiterhin als Trainer im Nachwuchsbereich der Young Miners tätig sein.

Der Herner Eissportverein bedankt sich bei Dirk Schmitz für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine weitere Tätigkeit im Nachwuchs der Young Miners viel Erfolg.