Hernes Coach Dirk Schmitz: „Jedes Spiel ist ein Endspiel“

Herne. (PM HEV) Nachdem der HEV sein erstes Spiel in der Zwischenrunde gegen die TecArt Black Dragons Erfurt mit 4:1 für sich entscheiden konnte, stehen für die Miners nun Partien gegen die Herford Ice Dragons und die Hammer Eisbären an.

Das Bully in der Hannibal-Arena ist am Freitag um 20:00 Uhr, in Hamm geht es am Sonntag um 18:30 Uhr los.

Wer ist dabei?

Matteo Stöhr, der die letzten Spiele nicht für die Miners bestreiten konnte, ist wieder einsatzbereit und wird am Wochenende im Kader der Grün-Weiß-Roten stehen. Vincent Grunewald fällt weiterhin mit einer Oberkörperverletzung aus, wird aber versuchen, nächste Woche wieder am Training teilzunehmen. Lukas Schulte nimmt nach seiner Verletzung zwar wieder am Teamtraining teil, ist aber noch nicht einsatzbereit und wird deshalb auch an diesem Wochenende nicht für die Miners zum Einsatz kommen. Das Torhüter-Duo bilden also erneut Dean Döge und Rodion Schumacher. Alle weiteren Akteure sind (Stand: 05.02.2026, 13 Uhr) fit und werden spielen. Zusätzlich wird Fabian Nifosi aus Bad Nauheim wieder für Herne im Einsatz sein, ob Tjark Kölsch die Miners unterstützt, entscheidet sich kurzfristig. Außerdem erhält der HEV wieder Unterstützung aus Düsseldorf. Welche Förderlizenzspieler der DNL-Mannschaft die Miners genau unterstützen werden, entscheidet sich ebenfalls kurzfristig.

Herforder Ice Dragons, 06.02.2026:

Die Mannschaft um Ice Dragons-Coach Henry Thom reist am Freitag mit viel Selbstvertrauen zum Gysenberg. Die letzten zwei Spiele, die beide Auswärtsspiele waren, konnten die Ice Dragons für sich entscheiden. Zuerst bezwangen sie die Hannover Indians mit 6:4, dann siegten sie am vergangenen Sonntag mit 4:1 gegen die Hammer Eisbären, die am Sonntag der Gegner der Miners sind. Überragender Mann dabei war Leon Köhler, der in den beiden Partien mit insgesamt 6 Punkten maßgeblich an den Siegen seines Teams beteiligt war.

Hammer Eisbären, 08.02.2026:

Nachdem die Eisbären von Ende Dezember bis Mitte Januar in einer kleinen Formkrise waren und 7 Niederlagen in Folge einstecken mussten, gewannen sie ihre letzten drei Spiele in der Hauptrunde. Gegen Herford, gegen die sie noch eine Woche zuvor mit 5:2 gewannen, mussten sie im ersten Spiel der Zwischenrunde jedoch eine 4:1-Niederlage hinnehmen. Während Kyle Hagen, Torwart der Eisbären, bereits seinen Vertrag verlängert hat, haben die Hammer unter der Woche den Abgang von Ugnius Cizas bekanntgegeben, der mittlerweile beim Regionalligisten aus Essen unter Vertrag steht. Der Litauer wird also nicht mehr für die Hammer Eisbären auflaufen.

Dirk Schmitz zum Wochenende und den kommenden Spielen: „Am Wochenende erwarten uns zwei Teams, die komplett sind. Das wird für uns also wieder eine schwierige Aufgabe. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass sich unsere Reihen gerade gut gefunden haben. Es ist momentan verdammt eng in der Liga und jedes Spiel ist ein Endspiel. Derjenige, der in diesen Spielen mehr Fehler macht und nicht zu 100% da ist, wird das Spiel verlieren. Wir müssen dranbleiben und cool bleiben, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt.“

