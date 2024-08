Herner EV vergibt vorerst letzte Position in der Abwehr an einen 20- jÃ¤hrigen mit DEL- und DEL2 Erfahrung

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat einen weiteren Verteidiger für die Oberliga Nord-Saison 2024/2025 verpflichtet. Der 20-jährige Kai Zernikel unterstützt die Defensive der...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat einen weiteren Verteidiger für die Oberliga Nord-Saison 2024/2025 verpflichtet.

Der 20-jährige Kai Zernikel unterstützt die Defensive der Miners und bringt für seine jungen Jahre bereits viel höherklassige Erfahrung mit an den Gysenberg.

„Kai kommt als vorerst letzter Verteidiger zu unserem Kader und konnte bereits in der DEL, der DEL2 und der Oberliga seine Qualitäten unter Beweis stellen“, freut sich Dirk Schmitz über die Verpflichtung der neuen Nummer sieben. Der „Verteidiger mit Gardemaß“ wurde im Nachwuchs seines Heimatvereins Schwenninger ERC ausgebildet. In der Spielzeit 2021/2022 feierte er dort auch sein Debüt in der höchsten deutschen Eishockey-Liga und bekam zudem beim EHC Freiburg regelmäßig Eiszeit in der DEL2. Auch 22/23 durfte er noch im Nachwuchs des ERC ran, stand zudem 25 Mal im DEL-Kader der Wild Wings, kam auf DEL2-Einsätze für Freiburg und war ebenfalls für die Blue Devils Weiden in der Oberliga aktiv.

Die abgelaufene Spielzeit war dann Zernikels erste komplette Saison im Senioren-Eishockey. Die meiste Zeit verbrachte er bei den Bayreuth Tigers, die Aufstiegsplayoffs zur DEL2 verbrachte er jedoch bei den Heilbronner Falken. Nun soll er beim Herner EV sein vorhandenes Potential weiter ausspielen und seine starke Entwicklung fortsetzen. „Wir haben uns aus der letzten Saison viele Spiele aus Bayreuth und Heilbronn angeschaut und mit den Trainern gesprochen. Wir sehen in Kai alles, was ein moderner Verteidiger mitbringen muss“, so der HEV-Coach weiter. „Durch seine Statur und seine guten technische Fähigkeiten passt er perfekt in unser Spielsystem“.

„Es ist schön ein Teil der HEV-Familie zu sein. Ich freue mich auf die Saison und hoffe, dass die Fans uns zahlreich in der Halle unterstützen werden“, so Kai Zernikel in einer ersten Grußbotschaft an die Miners-Fans.