Herner EV vergibt seine letzte Importstelle an einen schwedischen StÃ¼rmer

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat seine dritte Kontingentstelle mit dem Schweden Samuel Eriksson besetzt.

Der 24-jährige Stürmer erhält am Gysenberg das Trikot mit der Rückennummer 19. „Wir haben viel Videostudium betrieben und zahlreiche Gespräche mit ehemaligen Mitspielern und Trainern geführt. Wir sind davon überzeugt, dass Samuel, mit seinen spielerischen und menschlichen Qualitäten, gut in unser Team passen wird“, sagt Dirk Schmitz.

In den letzten vier Jahren war Eriksson in der schwedischen HockeyEttan aktiv und ging in den letzten beiden Spielzeiten für Hudiksvalls HC auf das Eis. Für seine Teams war er durchweg ein verlässlicher Scorer. Seine einzige Zeit außerhalb Schwedens verbrachte er in Nachwuchs der Red Bull Hockey Akademie in Salzburg. In den letzten Spielzeiten wurde er häufig aus Außenstürmer eingesetzt, am liebsten agiert er jedoch als Center. Auf dieser Position soll er auch die Miners verstärken.

„Er wir uns mit seiner Spielintelligenz sowie seinem Spielwitz und seiner Erfahrung auch im Powerplay und im Penaltykilling weiterhelfen“ ist sich der HEV-Coach sicher.