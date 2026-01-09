Herner EV und Björn Muthmann beenden Zusammenarbeit

Herne. (PM HEV) Der Herner EV und Björn Muthmann haben sich einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit in der Funktion des sportlichen Leiters mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Björn Muthmann für sein Engagement, seine geleistete Arbeit sowie seinen Einsatz für die Herne Miners. Die Entscheidung erfolgte in gegenseitigem Respekt und nach konstruktiven Gesprächen über die zukünftige sportliche Ausrichtung des Vereins.

Die Aufgaben werden ab sofort interimsweise vom Trainerteam in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung übernommen. Damit stellt der Herner EV sicher, dass sportliche Entscheidungen weiterhin verantwortungsvoll, strukturiert und im Sinne des Vereins getroffen werden.

Der Fokus liegt nun voll auf dem anstehenden Wochenende und der bestmöglichen Platzierung bis zur Zwischenrunde.

Der Herner EV wünscht Björn Muthmann alles Gute.

