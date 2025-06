Herner EV: Kooperation mit den Dinslakener Kobras

Herne. (PM HEV) In der kommenden Saison wird der HEV wieder mit den Dinslakener Kobras kooperieren.

Dabei soll die Kooperation schlauer und vor allem effektiver genutzt werden als in der vergangenen Saison:

„Letztes Jahr haben wir die Kooperation nur in eine Richtung genutzt, das wollen wir in der kommenden Saison ändern. Dinslaken hat Spieler verpflichtet, die eine gute Eishockey-Ausbildung haben. Diese jungen Spieler können bei uns Oberliga-Erfahrungen sammeln und uns zeitgleich dabei helfen, den Kader am Spieltag breiter aufzustellen. Vor allem können wir aber auch jungen Spielern und genesenen Langzeitverletzten von uns damit die Möglichkeit geben, in Dinslaken Spielpraxis zu sammeln, um wieder in den Wettkampfmodus zu kommen“, gibt Dirk Schmitz erste Aussichten zur Kooperation.

Generell möchte sich der Herner EV in der kommenden Saison mit Kooperationspartnern breiter aufstellen, um auch besser auf Verletzungen reagieren zu können. Die Kooperation mit Dinslaken ist dabei ein wichtiger Schritt.

Auch Max Piotrowski, Trainer der Kobras, ist von der Kooperation mit den Miners überzeugt: „Wir freuen uns über die Kooperation mit dem HEV, da sich unsere Spieler, die in Herne zum Einsatz kommen und dort mittrainieren, natürlich weiterentwickeln und verbessern können.“

Mit Dinslaken kann der HEV auch das erste Vorbereitungsspiel der Saison 2025/26 bekanntgegeben:

Am 22.08.2025 wird die Mannschaft von Dirk Schmitz dafür zum ersten Testspiel nach Dinslaken reisen.

