Herner EV holt neuen Importspieler aus der ECHL

Herne. (PM HEV) Der Herner EV hat die dritte Kontingentstelle neu besetzt.

Justin Young stürmt ab sofort für die Miners und wird am Dienstag in Herne eintreffen. Der Kanadier spielte zuletzt für die Norfolk Admirals in der ECHL und wird am Gysenberg am kommenden Freitag sein erstes Spiel bestreiten.

Der 26-jährige kann sowohl als Center, als auch auf dem Flügel eingesetzt werden. „Wir planen ihn aber erstmals als Center ein. Auf dieser Position haben wir definitiv Bedarf“, sagt Tobias Stolikowski. Der in Leduc, Alberta, geborene Kanadier soll nun schnellstmöglich in die Mannschaft integriert werden und am kommenden Freitag, im Heimspiel gegen die Hannover Indians, seine Premier für den Herner EV feiern. „Bei ihm stimmte das Gesamtpaket. Er ist ein Allrounder, gut auf den Schlittschuhen und spielt sehr mannschaftsdienlich. Justin wird uns definitiv weiterhelfen“, ist sich der HEV-Coach sicher.

Nach seiner Ausbildung in kanadischen Jugendligen spielt Young seit 2017 in den USA. Zuerst war er für das Team der University of Alaska/Fairbanks tätig, danach spielte er zwei Jahre in der NCAA für das American International College. Die letzten drei Spielzeiten verbrachte der Rechtsschütze dann in der ECHL. Erst bei den Allen Americans, dem neuen Team von Colin Jacobs, und dann bei den Norfolk Admirals. Für Justin Young ist Herne nun die erste Station in Europa.