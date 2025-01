Herner EV gibt erste Personalentscheidungen fÃ¼r die Saison 25/26 bekannt

Herne. (PM HEV) Während noch sieben Partien in der laufenden Oberliga Nord-Hauptrunde zu absolvieren sind, stellt der Herner Eissportverein die ersten Weichen für die neue Saison in der dritthöchsten deutschen Eishockey-Liga.

Die Verträge von Trainer Dirk Schmitz sowie den Verteidigern Julian Herbold und Niklas Heyer wurden verlängert.

Dirk Schmitz nahm im Sommer die Arbeit am Gysenberg auf und ist seitdem gefühlt in der Hannibal-Arena „zuhause“. Der engagierte Coach arbeitet akribisch, engagiert sich nicht nur in der Nachwuchsarbeit, sondern packt auch überall mit an, wo er gebraucht wird. Seien es Spielerwohnungen oder ähnliche Dinge. „Natürlich ist der Tabellenplatz absolut nicht zufriedenstellend. Aber ich glaube, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben“, erklärt Dirk Schmitz, der bereits mitten in den Planungen für die kommende Saison steckt.

Julian Herbold ist sicherlich die größte HEV-Überraschung der laufenden Spielzeit. Vor Saisonstart war der Youngster „nur“ mit einem Try Out-Vertrag ausgestattet, der jedoch schnell in einen Jahres-Kontrakt umgewandelt wurde. Der 20-jährige liefert konstant gute Leistungen und läuft nicht umsonst im ersten Verteidigungspaar des HEV auf. „Er war für uns ein absoluter Glücksgriff.

Wir mussten schnell handeln, da er auch bei anderen Clubs auf dem Zettel stand. Umso schöner ist es, dass er sich für einen Verbleib am Gysenberg entschieden hat“, freut sich der HEV-Trainer.

Auch Niklas Heyer wird in der Saison 2024/25 das grün-weiß-rote Trikot tragen. Im Oktober wechselte der gebürtige Bielefelder zurück nach Herne, wo er bereits von 2019 bis 2021 spielte.

Seitdem hat er 30 Partien absolviert und mit dafür gesorgt, dass sich die Defensive der Miners stabilisieren konnte. „Er passt menschlich und charakterlich sehr gut ins Team. Natürlich gibt es spielerische Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Aber er ist gewillt dies zu tun und möchte sich weiterentwickeln. Er ist ebenfalls noch jung. Wir wollen gemeinsam den nächsten Schritt gehen“, sagt Dirk Schmitz über den 23-jährigen.

