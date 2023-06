Herner EV besetzt die erste Importstelle

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat die erste Kontingentstelle für die Spielzeit 2023/2024 vergeben. Jan Dalecký wird in der kommenden Saison für die...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat die erste Kontingentstelle für die Spielzeit 2023/2024 vergeben.

Jan Dalecký wird in der kommenden Saison für die Miners auf Torejagd gehen. Der 33-jährige erhält das Trikot mit der Rückennummer 73.

Die ersten Informationen über sein neues Team holte sich der Tscheche dabei von Hugo Turcotte. Der Stürmer, der in der Spielzeit 2015/2016 am Gysenberg spielte und schnell zum Publikumsliebling avancierte, war Jan Daleckýs Teamkollege beim Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC) in der Saison 2021/2022. „Er hat mir nur gute Dinge über den HEV, die Fans und die Oberliga erzählt“, berichtet Dalecký. „Ich komme mit großem Respekt und Demut nach Deutschland, möchte bei meinem neuen Team aber schnell als Leader agieren, so dass wir in der kommenden Saison viele Siege einfahren“, blickt die neue Nummer 73 der Miners auf sein erstes Engagement in Deutschland voraus.

Jan Dalecký ist im Angriff variabel einsetzbar und kann sowohl auf der Mittelstürmer-, als auch auf der Außenstürmer-Position agieren. „Er ist ein absoluter Vollprofi und der Rechtsschütze, den wir für den Sturm gesucht haben“, freut sich Tobias Stolikowski auf den Neuzugang. „Er ist auf dem Eis sehr agil, schlittschuhtechnisch super ausgebildet und kann sowohl Toreschießen als auch Treffer vorlegen“, erklärt der Miners-Coach, der sich für die Suche nach dem ersten Kontingentspieler extra viel Zeit ließ, sich aber nach vielen Gesprächen mit Jan Dalecký absolut sicher ist, dass der Tscheche die gesuchte Top-Verstärkung sein wird.

2207 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.