Herner Eissportverein zieht gegen die StechmÃ¼cken den KÃ¼rzeren

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das erste Derby der Spielzeit gegen die Wohnbau Moskitos aus Essen zwar mit 1:2 nach Penaltyschießen verloren, erarbeitete sich vor über 2400 Zuschauern in der Hannibal-Arena aber viele Komplimente und großen Applaus von den Fans.

Im Vergleich zur 1:3-Niederlage bei den Hannover Indians mussten die Miners zudem auf die beiden Iserlohner Förderlizenzspieler Marian Bauer und Daniel Geiger verzichten. Auch Benjamin Bürgelt fehlte kurzfristig erkrankt. Marvin Cohut rückte dafür in die dritte Sturmreihe, der HEV lief nur mit vier Verteidigern auf.

Trotz des dezimierten Kaders gehörten die ersten zehn Minuten klar den Gastgebern. Die größte Möglichkeit zur Führung hatte Rasmus Lundh Hahnebeck, der nach sehr guter Vorarbeit von Kai Zernikel aber an einem überragenden Reflex von Justus Roth im ESC-Gehäuse scheiterte. In der Folge kamen die Moskitos besser ins Spiel und erarbeiten sich ebenfalls gute Möglichkeiten. Herne hatte einmal Glück, als die Schiedsrichter einen Treffer der Gäste nicht gaben, ein weiteres Mal kratzte Hugo Enock den Puck für David Miserotti-Böttcher gerade eben von der Linie, so dass es mit 0:0 in die Pause ging.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts neutralisierten sich beide Teams, in Minute 29 blitzte dann aber erstmals die individuelle Klasse von Elvijs Biezais und Ralf Rinke auf. Der Lette spielte seinen Sturmpartner mit einem harten Pass gut an, Rinke machte eine Bewegung nach vorne und ließ Miserotti-Böttcher mit einem platzierten Handgelenksschuss keine Abwehrchance. Wenig später musste dann auch noch Hugo Enock, einer von vier verbleibenden HEV-Verteidigern, nach einem Check des Ex-Herners Alexander Komov das Eis verlassen. „Bei ihm besteht der Verdacht auf eine erneute Gehirnerschütterung“, sagte Dirk Schmitz nach dem Spiel. Doch in der fälligen Überzahl war es Samuel Eriksson, dessen Passversuch abgefälscht wurde, so dass Justus Roth im Tor der Moskitos keine Abwehrchance hatte.

So begann auch das Schlussdrittel ausgeglichen. Beide Mannschaften wollten keinen entscheidenden Fehler mehr machen, so dass die Partie erst in den letzten Minuten wieder Fahrt aufnahm. Der HEV ließ zwei Überzahl-Situationen aus, auch die Moskitos konnten eine 5-gegen-4-Situation nicht nutzen. In der fälligen Overtime scheiterte Marvin Cohut freistehend an Justus Roth, auf der anderen Seite parierte David Miserotti-Böttcher gegen Leon Fern. Im Penaltyschießen scheiterte Rasmus Lundh Hahnebeck für Herne, Elvijs Biezais für die Moskitos. Auch Samuel Eriksson brachte den Puck nicht unter, Ralf Rinke machte es besser und brachte Essen in Front. Niko Ahoniemi glich für Herne noch mal aus, doch Fabio Frick sorgte mit dem letzten Penalty für den Zusatzpunkt der Moskitos. „Herne hat aufopferungsvoll gekämpft und sich den Punkt absolut verdient“, zollte auch Moskitos-Coach Danny Albrecht seinem ehemaligen Team Respekt.

Tore: 0:1 28:26 Rinke (Biezais/Boos) 1:1 36:25 Eriksson (Ahoniemi/Zernikel) – PP1 1:2 65:00 Frick – PS Strafen: 8-8 Zuschauer: 2474 (SpradeTV-Buchungen: 443)