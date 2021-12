Herne zeigt am Heckenweg Ã¼berzeugende Leistung

Limburg. (PM EGDL) Dieses Spiel hatte am Ende auch den verdienten und richtigen Sieger: Die Herne Miners konnten sich am Dienstagabend bei der EG...

Limburg. (PM EGDL) Dieses Spiel hatte am Ende auch den verdienten und richtigen Sieger: Die Herne Miners konnten sich am Dienstagabend bei der EG Diez-Limburg mit 8:4 (4:0, 3:2, 1:2) durchsetzen.

Die Rockets mussten vor allem im ersten Drittel eingestehen, dass die Gäste deutlich stärker sind. Im weiteren Spielverlauf konnte die EGDL das Ergebnis zumindest ausgeglichen gestalten, wenngleich der HEV stets spielbestimmend war.

Am Heckenweg läuft die 16. Spielminute. Rockets-Cheftrainer Jeffrey van Iersel sieht sich gezwungen, schon jetzt seine Auszeit zu nehmen. Gerade hat Herne das vierte Tor geschossen – van Iersel muss reagieren. Kevin Orendorz (4.), Artur Tegkaev (12.), Nils Elten (14.) und Dennis Swinnen (16.) hatten nach zum Teil sehenswerten und tollen Kombinationen EGDL-Keeper Tim Stenger überwunden. Die Führung war hochverdient, auch in der Höhe. Die Klasse der Gäste war in nahezu allen Aktionen erkennbar.

Hohen Unterhaltungswert hatte auch das, was Hernes Niels Liesegang phasenweise aufführte. Einen Check von Youngster Lorenzo Valenti, der von den Unparteiischen auch nicht als Foul bewertet wurde, wertete der Routinier offensichtlich als Majestäts-Beleidigung. Nach Ende des ersten Drittels stiefelte Liesegang über die Rockets-Bank und „verfolgte“ Valenti bis an den Kabinengang. Nachdem Liesegang im zweiten Drittel eine Strafe wegen Beinstellens an Valenti kassierte, fuhr der 34-Jährige auf Valenti zu, schmiss die Handschuhe auf das Eis und wollte sich mit dem EGDL-Verteidiger rangeln. Bitter für Liesegang: Valenti würdigte ihn keines Blickes und ignorierte das Gebaren einfach. Klarer Punktsieg für den jungen Verteidiger.

Und auch auf der Anzeigentafel konnten die Rockets nun eine bessere Rolle spielen: Zwar erhöhte Benjamin Hüfner zunächst auf 5:0 (22.), danach aber kam auch die EGDL zu ihren ersten Treffern: Kevin Lavallee traf in Überzahl, als Liesegang auf der Strafbank die nächsten Pläne in der Causa Valenti schmiedete (28.). Nur wenige Sekunden später machte Kyle Brothers den zweiten EGDL-Treffer (28.). Die Antwort des HEV: Abgeklärt und routiniert erhöhten Orendorz (35., in Unterzahl) und Denis Fominych (39.) auf 7:2.

Auch im letzten Drittel gelang den Rockets noch einmal ein Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden: Alexander Seifert (48.) und Kevin Lavallee (48.) verkürzten auf 4:7. Den Schlusspunkt aber setzten noch einmal die Miners: Tomi Wilenius traf zum 8:4-Endstand für Herne (51.). Die Gäste fuhren verdient drei Punkte am Heckenweg ein, hatten die Partie zu jeder Zeit fest im Griff.

EG Diez-Limburg vs Herne: Stenger (Busch) – Ketter, Bettahar, Valenti, Seifert, Wächtershäuser – Lavallee, Slaton, Lademann, Brothers, Matheson, König, Vogel, Lehtonen, Wellhausen.

Schiedsrichter: Mylius / Steven.

Tore: 0:1 Orendorz (4.), 0:2 Tegkaev (12.), 0:3 Elten (14.), 0:4 Swinnen (16.), 0:5 Hüfner (22.), 1:5 Kevin Lavallee (28.), Kyle Brothers (28.), 2:6 Orendorz (35.), 2:7 Fominych (39.), 3:7 Seifert (48.), 4:7 Lavallee (48.),

Strafen: Diez-Limburg 8, Herne 12.

Der Ausblick

Donnerstag, 20 Uhr: EGDL vs Hannover Indians