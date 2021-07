Herne: Wendler steht weiterhin zur VerfÃ¼gung

Herne. (PM HEV) Christian Wendler wird auch in der kommenden Saison weiter zum Kader des Herner EV gehören. Der erfahrene Torhüter stand bereits 2020/21...

Der erfahrene Torhüter stand bereits 2020/21 als Stand By-Goalie zur Verfügung, kam in der abgelaufenen Spielzeit aber zu keinem Einsatz. „Dies wird sich ändern“, sagt HEV-Coach Danny Albrecht.

Da in der letzten Saison Björn Linda und Jonas Neffin durchgehend zur Verfügung standen musste Christian Wendler nicht eingreifen. Die jungen Keeper Finn Becker und Sebastian Wieber werden 2021/22 öfters auch in der DNL benötigt, so dass der 31-jährige im kommenden Jahr vermehrt im Einsatz sein wird.

„Er hat in der letzten Saison durchgehend am geregelten Trainingsbetrieb teilgenommen, bei den Spielen mussten wir ihn aber nur in der Vorbereitung anfunken“, erklärt Danny Albrecht. „Es freut mich sehr, dass er neben seinem Beruf weiterhin für den Herner EV zur Verfügung steht“, so der HEV-Coach weiter.

Christian Wendler stand bereits von 2015 bis 2018 für den HEV auf dem Eis und errang mit Grün-Weiß-Rot unter anderem die Meisterschaft der Oberliga Nord in der Saison 2016/2017. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in Herne sehr wohlfühle. Aus diesem Grund war es auch keine schwere Entscheidung, ob ich noch ein Jahr weitermachen möchte“, so die aktuelle Nummer 32 des HEV. „Ich hoffe, dass ich unsere Fans bald wieder so laut erleben kann, wie damals. Wenn nicht sogar noch etwas lauter. Die Fans am Gysenberg sind etwas Besonderes. Genau wie der Verein selbst“, so Christian Wendler abschließend.