Herne verliert harten Kampf gegen die Hannover Scorpions

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das Heimspiel gegen den amtierenden Oberliga Nord-Meister Hannover Scorpions, vor 908 Zuschauern, mit 3:7 (1:1/1:4/1:2) verloren.

Dabei konnten die Miners wieder auf Verteidiger Marvin Cohut zurückgreifen. Die beiden Krefelder Förderlizenzspieler Jesper Müllejans und Bennet Otten standen ebenfalls im Aufgebot, genauso wie Tom Orth (Dinslaken).

Von Beginn an hielten die Miners gut dagegen und konnten das Spiel offen gestalten. In der siebten Spielminute liefen die Hausherren jedoch in einen Konter und kassierten das 0:1. Doch auch in der Folge spielte Herne gut mit und kam kurz vor dem Drittelende durch Erik Keresztury zum nicht unverdienten Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel konnte der HEV durch Dennis Swinnen sogar mit 2:1 in Führung gehen, doch in der Folge spielten die Scorpions ihre individuelle Qualität aus und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause. „Wir wussten, dass wir bis zum Ende laufen mussten. Die individuelle Qualität hat es dann entschieden“, sagt auch der ehemalige HEV-Coach Tobias Stolikowski.

Die bitterste Nachricht für den HEV war aber die Verletzung von Justus Meyl. Der Verteidiger ging nach einem harten Check und anschließender Rauferei zu Boden und musste vom Eis getragen werden. Die bittere Diagnose aus dem Krankenhaus: Mittelfußbruch und damit eine mehrwöchige Pause für den Herner Verteidiger.

„Wir hatten uns einiges vorgenommen und es auch 30 Minuten ganz vernünftig gemacht“, resümierte Dirk Schmitz. „Danach wollten wir wieder zu viel und haben viele individuelle Fehler gemacht. Nach den drei schnellen Gegentoren ging dann auch der Kopf zu. Kämpferisch kann ich der Mannschaft keine Vorwürfe machen“, so der HEV-Coach.

Unterdessen hat sich ein Heimrechttausch im Spielplan ergeben. Das ursprünglich für Sonntag, 27. Oktober, geplante Heimspiel gegen Tilburg findet nun am Sonntag, 9. Februar 2025 statt. Im Oktober treten die Miners dafür dann bereits zum zweiten Mal in den Niederlanden an. Fans, die bereits für den 27.10. über Ticketmaster Karten erworben haben, werden bezüglich der Umtauschmodalitäten noch gesondert per Mail informiert.

Tore: 0:1 06:45 Aquin (Knackstedt/Kabitzky) 1:1 18:25 Keresztury (Ott/Herbold) 2:1 24:35 Swinnen (Eriksson/Lundh Hahnebeck) – PP2 2:2 27:09 Cameron (Wruck/Kirsch) – PP1 2:3 29:17 Cameron (Wruck/Eberhardt) 2:4 32:24 Kirsch (Eberhardt/Cameron) 2:5 38:04 Cameron (Wruck/Knackstedt) – PP1 2:6 42:28 Wruck (Cameron/Reiss) 3:6 49:06 Ackers (Eriksson/Pfeifer) – PP1 3:7 52:45 Trattner (Reinig/Klöpper) Strafen: 14 + Matchstrafe (Eberhardt) – 12+5 (Meyl) Zuschauer: 908