Herne: Verdienter Derbysieg bringt aktuell Platz sechs!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat Derby gegen die Wohnbau Moskitos Essen verdient mit 6:2 (3:1/2:1/1:0) für sich entschieden und damit aktuell Platz sechs eingenommen.

Dabei stand Herne erstmals seit langer Zeit wieder ein fast komplettes Line up zur Verfügung. Da Finn Becker erkrankt passen musste, stand lediglich kein Ersatztorwart zur Verfügung. „In den ersten zehn Minuten war Essen besser im Spiel“, gab Tobias Stolikowski nach der Partie dann zu. Enrico Saccomani hatte alleine vor Björn Linda die Chance zur Gästeführung, doch Hernes Keeper blieb Sieger. Im weiteren Spielverlauf des ersten Abschnitts kam Herne besser ins Spiel. Erst verwertete Chris Seto einen Pass von Nils Elten zum 1:0, wenig später legte Lennard Nieleck das 2:0, mit einem sehr gekonnten Handgelenksschuss, nach. Als Braylon Shmyr im Nachschuss für das dritte Herner Tor sorgte, sah es kurz nach einem geruhsamen Abend für die über 2000 Fans der Miners aus, doch Henry Martens verkürzte noch mal auf 3:1.

Im zweiten Abschnitt hatte Herne das Spiel dann aber komplett unter Kontrolle. Von Essen kam nur wenig, der HEV stand defensiv kompakt und legte zwei weitere Tore nach. Chris Seto traf in Überzahl zum 4:1, Nils Liesegang legte den fünften Treffer nach. Die einzige Unachtsamkeit des Drittels nutzte Maximilian Herz zum zweiten Tor der Moskitos.

Im Schlussdrittel verwaltete der HEV das Spiel dann komplett ohne noch mal richtig in Gefahr zu geraten. Denis Fominych sorgte nach Liesegang-Zuspiel noch für den sechsten Treffer, der Rest war pure Freude auf den Rängen und auf dem Eis. Erstmals war auch Coach Tobias Stolikowski mit auf dem Eis und wurde von den HEV-Fans gefeiert.

Durch den Derbysieg und die zeitgleiche Niederlage der KSW IceFighters gegen die Hannover Scorpions hat der HEV den sechsten Tabellenplatz zurückerobert und aktuell einen Zähler Vorsprung auf die Messestädter. Zudem haben die Miners noch eine Partie weniger ausgetragen.

Am Sonntagabend geht es am Gysenberg mit dem Heimspiel gegen die Tilburg Trappers weiter. Bully in der Hannibal-Arena ist um 18.30 Uhr.

Tore:

1:0 12:43 Seto (Elten/Fominych)

2:0 12:57 Nieleck (Shmyr)

3:0 16:58 Shmyr (Peleikis/Nieleck)

3:1 18:30 Martens (Schmitz/Lamers)

4:1 22:31 Seto (Hüfner/Liesegang) – PP1

5:1 29:41 Liesegang (Seto/Fominych)

5:2 37:55 Herz (M. Bruijsten/Behrens)

6:2 52:50 Fominych (Liesegang/Seto)

Strafen: 6-8

Offizielle Zuschauerzahl: 2001

