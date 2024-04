Herne: JÃ¼rgen Schubert muss sich aus gesundheitlichen GrÃ¼nden zurÃ¼ckziehen!

Herne. (PM HEV) Jürgen Schubert muss sich für unbestimmte Zeit aus gesundheitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft rund um den Herner Eissportverein zurückziehen. Dies...

Herne. (PM HEV) Jürgen Schubert muss sich für unbestimmte Zeit aus gesundheitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft rund um den Herner Eissportverein zurückziehen.

Dies gab der Geschäftsführer am Donnerstag, 4. April, mit einer kurzen und sehr bewegenden Videobotschaft bekannt.

Schubert spricht in seiner Botschaft an Fans, Sponsoren und Freunde des Herner Eissports offen darüber, dass bei ihm in der vorigen Woche ein sehr bösartiger Tumor entdeckt worden sei. „Ich brauche meine Kraft, um dagegen ankämpfen zu können. Mit Kampf haben wir hier viel Erfahrung, und den muss ich jetzt privat fortsetzen, erst mal auf unbestimmte Zeit“, sagt er.

In dieser Woche gab es bereits ein Treffen mit einem Teil der Sponsoren und eine große Runde mit allen Mitarbeitenden, die die Arbeit Schuberts nun gemeinsam aufteilen und fortsetzen wollen. Aus der GmbH sind nun aus der Geschäftsführung Rolf Meinhardt sowie Nicole Adler und Georg Tölle in der Verantwortung.