Herne: Generalprobe am Niederländischen Wochenende

Herne. (PM HEV) Es ist das vierte Testspiel-Wochenende und die letzte Vorbereitungswoche, bevor es am 19.09.2025 gegen die Hannover Scorpions um 20 Uhr für die Miners wieder um Punkte geht.

Folgender Kader steht Trainer Dirk Schmitz für die Generalprobe zur Verfügung:

Brad Snetsinger wird an diesem Wochenende wieder für Herne auf dem Eis stehen. Aus Dinslaken wird Dennis Mensch für das gesamte Wochenende für die Miners spielen und auch Vincent Grunewald aus Bad Nauheim ist erneut dabei. Außerdem wird sich im Abschlusstraining am Donnerstagnachmittag entscheiden, ob Lennard Gatz von den Dinslaken Kobras am Wochenende für Herne spielen wird.

In den finalen Zügen der Vorbereitung verfolgt die Herner leider erneut das Verletzungspech: Der Kapitän Justus Meyl wird aufgrund einer Ober- und Unterkörperverletzung voraussichtlich ca. sechs Wochen ausfallen. Raik Rennert wird mit einer Unterkörperverletzung ebenfalls für voraussichtlich zehn Tage aussetzen müssen. Auch Rodion Schumacher, der nach dem Spiel gegen Hamm am 31.08.2025 Schmerzen zu beklagen hatte, wird dem Herner EV aufgrund einer Oberkörperverletzung bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

„Dean Döge wird uns allerdings im Tor erst einmal zur Verfügung stehen. Wir sind aber auch in enger Absprache mit unseren Kooperationspartnern den Löwen Frankfurt und dem EC Bad Nauheim, um da eine Lösung zu finden, falls sich etwas an der aktuellen Situation ändert“, so Björn Muthmann über die Torwart-Situation der Miners. Aufgrund der Ausfälle in der Defensive sondiert der HEV aktuell auch auf dieser Position noch einmal den Markt.

Niederländisches Wochenende

Der Gegner an diesem Wochenende heißt Geleen Snackpoint Eaters Limburg, die letztes Jahr im CEHL-Playoff-Finale standen und in Spiel 5 an den Bären Neuwied und mittlerweile HEV-Goalie Lukas Schulte scheiterten. Es werden zwei hart geführte Spiele sein.

„Wir wissen, dass es zwei sehr harte Spiele gegen einen guten Gegner werden. Mit den Spielen müssen wir uns aber auch bestmöglich auf die ersten schweren Wochen in der Saison vorbereiten. Nach dem letzten Spiel brauchen wir ein gutes Gefühl für den Saisonstart und das funktioniert am besten mit zwei Siegen an diesem Wochenende. Für uns kann es nur heißen: Vollgas“, ordnet Dirk Schmitz die Wichtigkeit dieses Wochenendes ein.

Das Spiel am Freitag findet um 20 Uhr in der Hannibal-Arena statt. Tickets gibt es wie immer ab 19 Uhr an der Abendkasse.