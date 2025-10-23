Herne: Erstes Derby der Saison – Rückspiel gegen die Saale Bulls Halle

Nachdem der HEV letzte Woche in der Verlängerung gegen Erfurt siegte, dafür aber mit 12:1 in Tilburg verlor, steht nun das erste Derby der Saison an.

Wer ist an diesem Wochenende dabei?

Mike Mieszkowski fällt weiterhin aus. Raik Rennert, der letzte Woche aussetzen musste, wird an diesem Wochenende voraussichtlich wieder im Kader der Miners stehen. Weitere Akteure haben, wie so viele Leute aktuell, mit leichten Krankheitssymptomen zu kämpfen. Über den Einsatz dieser Spieler wird erst am Spieltag entschieden. Ob Förderlizenzspieler aus Bad Nauheim für Herne auflaufen werden, entscheidet sich ebenfalls wieder kurzfristig.

Füchse Duisburg, 24.10.2025

Am Sonntag treten die Miners um 19:30 Uhr, zum ersten Derby der Saison, die kurze Reise nach Duisburg an. Die Duisburger sind ordentlich in die Saison gestartet und finden sich aktuell auf Tabellenplatz vier wieder. Dabei gewannen die Füchse dreimal in regulärer Spielzeit, dreimal in Verlängerung und mussten sich dreimal geschlagen geben. Die Zahl „drei“ zieht sich bisher auch weiter bei den Füchsen durch: Bei der Toreffizienz finden sie sich mit 12,19 % ebenfalls auf Platz drei wieder. Die Topscorer sind allesamt bekannte Gesichter in der Oberliga. Sandis Zolmanis führt die Füchse mit 15 Punkten in der internen Scorerwertung an, dicht gefolgt von dem Niederländer Nardo Nagtzaam und dem Letten Egils Kalns. Das Spiel gegen die Füchse Duisburg bedeutet auch gleichzeitig das erste Wiedersehen mit dem ehemaligen Kapitän der Miners, Michél Ackers.

Derbyaktion der Miners und Füchse: Am 24.10. und 31.10. dürfen sich Auswärtsfahrer, die ein Ticket für die Gästestehplatztribüne erworben haben, über ein Freigetränk freuen.

Saale Bulls Halle, 26.10.2025

Gegen die Saale Bulls Halle ist es aufgrund des Stadionumbaus bereits das zweite Aufeinandertreffen in der Hannibal-Arena. Anbully ist dabei um 18:30 Uhr. Das erste Spiel konnten die Hallenser knapp im Penaltyschießen für sich entscheiden. Am 25.10.25, also einen Tag vor dem Spiel in Herne, steht die große Neueröffnung des Stadions in Halle an. Gegner der Bulls sind dabei die Hannover Indians.

Dirk Schmitz zum Wochenende: „Viele Dinge sind am Sonntag abhanden gekommen. Wir haben keine Defensivarbeit geleistet und standen viel zu offen. Jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen. Wir haben viele Gespräche mit allen Beteiligten geführt und einige Videos vom Sonntag geschaut. Wir werden alles dafür geben, uns an diesem Wochenende bestmöglich zu präsentieren, um für Wiedergutmachung zu sorgen. Was ich verlange, ist zweimal 60 Minuten hart arbeiten, sodass jeder am Ende des Tages in den Spiegel gucken und zufrieden sein kann.“



