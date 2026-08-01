Herne: Erfahrener Center wechselt an den Gysenberg

Herne. (PM HEV) Mit Gianluca Balla verpflichten die Miners einen weiteren erfahrenen und kreativen Center.

Der Stürmer wird in Herne mit der Rückennummer 3 auflaufen.

Geboren in Hamburg, verbrachte Balla auch den Großteil seiner Juniorenzeit in der Hansestadt. Zwar gab es auch Stationen in den Nachwuchsprogrammen der Eisbären Berlin und des ESV Kaufbeuren, den Durchbruch schaffte er jedoch schließlich beim Hamburger SV, wo er bereits mit 18 Jahren in der Oberliga debütierte. Nach einem weiteren Jahr in der U19 der HSV Young Freezers, zog es den Center für seine erste vollständige Profisaison an den Timmendorfer Strand in die Oberliga Nord. Dort überzeugte der damals 19-jährige direkt mit 39 Punkten in 38 Spielen und wurde folgerichtig zum „Rookie des Jahres“ in der Oberliga gewählt.

Anschließend lief Balla zwei Jahre lang für die Crocodiles Hamburg auf, ehe es ihn zunächst nach Leipzig und später nach Hamm zog. In Hamm spielte Balla in der Saison 2020/21 eine herausragende Spielzeit für die Eisbären, als er gemeinsam mit Ex-Herner Kevin Orendorz die teaminterne Scorerliste anführte. Nach einer Saison in Rostock wechselte der Mittelstürmer ein Jahr später erneut nach Hamm, wo er die vergangenen vier Spielzeiten verbrachte und stets zu den konstantesten Punktesammlern seines Teams gehörte. Nach insgesamt 374 Punkten in 413 Oberligaspielen folgt für den Hamburger nun der Wechsel zu den Miners an den Gysenberg.

Balla ist zwar auch als Außenstürmer einsetzbar, in Herne ist er jedoch fest als Mittelstürmer eingeplant. Die HEV-Fans können sich dabei auf einen kreativen Spieler mit starker Technik freuen.

„Die Centerposition ist im Eishockey von großer Bedeutung. Sie sind der Kopf der Reihe und müssen dementsprechend viel mitbringen. Mit Gianluca hatte ich gute Gespräche und es hat sehr gut gepasst. Er bringt viel Erfahrung mit und auch seine Skills werden uns weiterhelfen. Er ist stark am Puck, torgefährlich und verfügt über eine sehr gute Übersicht. Außerdem hat er in Hamm in den vergangenen Jahren seine Leadership-Qualitäten in den Playoffs bereits unter Beweis stellen können. Auch diese Erfahrungen soll er nach Herne mitbringen“, so Lenny Soccio zu seinem Neuzugang.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Gianluca Balla @ Elite Prospects

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