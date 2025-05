Herne: Enock bleibt! Harrogate wechselt

Herne. (PM HEV) Der Kanadier Brendan Harrogate kam am Ende der abgelaufenen Saison aus der SPHL an den Gysenberg – als Ersatz für Samuel Eriksson – und hat mit 18 Punkten in 10 Spielen durchaus überzeugt.

Besonders mit seinem Drang zum Tor hat er laut Björn Muthmann nicht nur in Herne einen guten Eindruck hinterlassen: „Brendan hat mit seiner Qualität, Tore zu erzielen, sehr überzeugt. Leider machte das natürlich auch andere Vereine auf ihn aufmerksam.“

„Er wird sich trotz vorliegenden Angebots einem anderen Verein anschließen, wofür ich ihm privat sowie sportlich natürlich alles Gute wünsche“, so Björn Muthmann abschließend.

Hugo Enock bleibt ein weiteres Jahr in Herne

Der Herner EV kann mit Hugo Enock die nächste Vertragsverlängerung für die Saison 2025/26 verkünden und besetzt mit dem Schweden somit auch die erste Kontingentstelle.

Der Mann mit der Rückennummer 24 war in der abgelaufenen Saison einer der Leistungsträger für den HEV und wird auch in der kommenden Spielzeit wieder wichtig für die Grün-Weiß-Roten sein.

Bereits beim ersten Heimspiel, am 22.09.2024 gegen die Hammer Eisbären, konnte der Rechtsschütze vergangene Saison seinen ersten Treffer erzielen, was für großen Jubel in der Hannibal-Arena sorgte. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Spielweise begeisterte er die Fans und wurde dadurch immer mehr zum Publikumsliebling.

„Ich habe die letzten Wochen viel mit Hugo telefoniert und bin froh, jemanden wie ihn in unserem Team zu haben. Er hat gezeigt, dass er seinen Spielstil sehr intelligent an die Oberliga anpassen kann und ist vor allem wegen seiner Mentalität ein riesiger Gewinn für die Mannschaft“, macht Björn Muthmann kein Geheimnis aus seiner Freude über die Verlängerung.

Der Schwede, mit kolumbianischen Wurzeln, bringt als Verteidiger nicht nur defensive Stabilität mit, sondern schaltet sich auch häufig offensiv mit ein. „Er ist jemand, der defensiv sehr stabil ist, jedoch auch offensiv viel Power mitbringt. Als einer der besten Skater der Oberliga ist er zudem für unseren Spielaufbau sehr wichtig“, freut sich Dirk Schmitz über die Verlängerung.

Auch in der Kabine ist er ein großer Faktor. „Er bleibt immer positiv und hilft vor allem den jungen Spielern in der Mannschaft, sich immer weiter zu verbessern“, so der Headcoach weiter.

In einer ersten Grußbotschaft richtet Hugo Enock ebenfalls ein paar Worte an die Fans des HEV: „Vielen Dank für das vergangene Jahr. Eure Unterstützung in der letzten Saison war unglaublich und ich habe mich sehr gefreut, Euch alle kennenzulernen. Deshalb habe ich mich entschieden, ein weiteres Jahr in Herne zu bleiben.“

Der 27-Jährige wird für die Miners in der Saison 2025/26 erneut eine wichtige Stütze sein. „Wenn er seine Stärken richtig in unserem Spiel einsetzt, bin ich mir sicher, dass er einer der besten Verteidiger der Oberliga ist“, sagt Dirk Schmitz abschließend.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV