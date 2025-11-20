Herne: Drei Spiele in fünf Tagen – erst Piranhas, dann Eisbären und Icefighters

Herne. (PM HEV) Der HEV rangiert nach dem letzten Wochenende auf dem 9. Tabellenplatz. Gegen die Tabellennachbarn auf dem 10. Platz, die Rostock Piranhas, wird es am Freitag in der Hannibal-Arena einen wichtigen Kampf um die Punkte geben.

Am Sonntag sind wir zum Nachbarschaftsduell bei den Hammer Eisbären zu Gast, und bereits am Dienstagabend spielt man wieder zuhause, diesmal gegen die Icefighters aus Leipzig.

Nach starken Spielen des HEV gegen Halle, Herford und Duisburg folgte eine Niederlage gegen die Black Dragons Erfurt. Am letzten Sonntag zeigten die Miners jedoch eine Reaktion und gestalteten das Spiel gegen die Tilburg Trappers lange offen. Am Ende musste man sich in der Verlängerung dennoch geschlagen geben.

Wer ist dabei?

Nicklas Müller wird dieses Wochenende definitiv ausfallen, wie lange die genaue Ausfallzeit ist, steht jedoch noch nicht fest. Mike Mieszkowski hat mit kleineren Blessuren zu kämpfen; hinter seinem Einsatz steht also noch ein Fragezeichen. Aus Bad Nauheim und von den anderen Kooperationspartnern wird an diesem Wochenende keine Unterstützung kommen. Das Torhüter-Duo bilden, wie letzte Woche auch schon, Lukas Schulte und Dean Döge.

Lange Ausfallzeit für Sofiene Bräuner

Bräuner wird aufgrund einer Oberkörperverletzung, die er sich im Spiel gegen Tilburg zugezogen hat, voraussichtlich acht Wochen ausfallen. „Das ist natürlich eine Katastrophe und sehr unglücklich. Wenn Sofiene wieder fit ist und aufs Eis kommt, ist die Saison fast schon zu Ende“, so Dirk Schmitz über die lange Ausfallzeit von Bräuner.

Rostock Piranhas, 21.11.2025:

Das erste Aufeinandertreffen beider Teams gewann die Piranhas im Oktober mit 5:3. Dieses Mal wollen die Miners die Punkte am Gysenberg behalten. Die Piranhas nahmen am letzten Wochenende einen Punkt mehr mit als der HEV. Zuerst verloren sie mit 4:6 gegen Halle, dann gewannen sie gegen die Tabellenführer Hannover Indians mit 3:2 nach Verlängerung. Leistungsträger bei den Rostockern ist weiterhin Jesper Öhrvall, der mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblich am Sieg der Piranhas gegen die Indians beteiligt war.

In der ersten Drittelpause wird es zudem ein Pausengame der U7 von den Young Miners geben.

Hammer Eisbären, 23.11.2025:

Nach einem Formhoch, bei dem die Hammer Eisbären 14 Punkte in 6 Spielen einfuhren, mussten sie sich am letzten Sonntag, wie die Miners am Freitag, den TecArt Black Dragons Erfurt mit 0:4 geschlagen geben. Dominik Lascheit bleibt mit seinen Toren weiterhin wichtig für die Eisbären. Mit 13 Toren in 17 Spielen ist Lascheit der Nr. 1-Verfolger von Top-Torjäger Tommy Munichiello.

Icefighters Leipzig, 25.11.2025:

Zu Beginn der Saison konnte der HEV gegen die Icefighters Leipzig auswärts drei Punkte entführen. Am Dienstagabend will der Herner EV erneut einen Sieg einfahren und die drei Punkte am Gysenberg behalten. Die Icefighters befinden sich vor dem Wochenende, im Gegensatz zu den Hammer Eisbären, eher in einem Formtief: Aus den letzten fünf Spielen konnten die Leipziger nur eine Partie für sich entscheiden.

Dirk Schmitz zu den drei Spielen in fünf Tagen: „Bei drei Spielen in fünf Tagen liegt ein gewisser Fokus natürlich auf der Regeneration zwischen den Spielen und auf den Kleinigkeiten. Wir machen aktuell noch zu häufig einfache individuelle Fehler, die wir unbedingt abstellen müssen. Jeder kann in dieser Liga jeden schlagen, weswegen wir diese Woche im Training viel unter Druck an den Kleinigkeiten gearbeitet haben. Wir müssen auf uns schauen, unsere Dinge richtig machen und uns in jedes Spiel reinkämpfen, dann haben wir die Chance, Spiele zu gewinnen und etwas Zählbares mitzunehmen.“

