Herne: Das letzte Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause – Halloweenderby gegen die Füchse Duisburg

Herne. (PM HEV) Am Freitagabend steht für den Herner EV das letzte Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause an, da die Miners am 02.11.2025 spielfrei haben.

Zu Gast sind, eine Woche nach dem ersten Auswärtsderby, die Füchse Duisburg. Das Bully in der Hannibal-Arena erfolgt um 20 Uhr.

Wer ist dabei?

Mike Mieszkowski kommt an diesem Wochenende noch nicht zum Einsatz, wird aber voraussichtlich nach der Deutschland-Cup-Pause wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch Lenny Schmitz wird nach Untersuchungen voraussichtlich nach dem Deutschland-Cup wieder dabei sein. Bei Justus Meyl, der das Eis am Dienstag verletzungsbedingt verlassen musste, stehen noch abschließende Untersuchungen aus. Alle weiteren Akteure, die am Dienstag gegen Herford zum Einsatz kamen, werden auch am Freitag gegen Duisburg spielen (Stand: 30.10.2025, 12 Uhr).

Letzte Woche gingen die Füchse noch knapp mit 3:2 nach einer umkämpften Partie als Sieger vom Eis. In der Hannibal-Arena wollen die Miners diesmal als Sieger vom Eis gehen und die letzten drei Punkte vor der Deutschland-Cup-Pause sammeln.

Programm

Neben den Halloween-Trikots, für die der HEV weiterhin zusätzliche Öffnungszeiten zur Abholung anbietet, wird der Bergmannschor das Steigerlied vor Spielbeginn anstimmen und der Globus mit einem Zuckerwatte-Stand in der Hannibal-Arena vor Ort sein. Außerdem wird es wieder eine Fotobox geben, dieses Mal passend im Halloweendesign. In der ersten Drittelpause wird zusätzlich von der U9 der Young Miners ein Pausenspiel stattfinden, bei dem die U9 ihre Fähigkeiten zeigen wird.

Infos für die Fans der Füchse Duisburg

Fans der Füchse Duisburg betreten die Hannibal-Arena links vom Haupteingang. Dort gibt es Tickets zu erwerben und Marken für das Freigetränk. Dazu wird es auf den Social-Media-Kanälen der Miners Freitagfrüh ein Erklärvideo geben.

Dirk Schmitz zum Wochenende: „Jeder muss für das Derby brennen und jeder will gewinnen. Für mich ist aber auch wichtig, dass wir uns weiterentwickeln: Wir haben zweimal Charakter bewiesen und sind zurückgekommen, jetzt müssen wir aber ab der ersten Minute wach sein. Wenn wir das zeigen, was wir können, haben wir bereits bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner mitspielen können.“



