Herne bleibt bei den Hammer EisbÃ¤ren ohne Treffer!

Herne. (PM HEV) Nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Ruhrpott-Derby gegen die Moskitos Essen gab es am Sonntagabend für den Herner EV eine 0:3 (0:1/0:1/0:1)-Niederlage bei den Hammer Eisbären.

Dabei konnte der HEV nur noch auf drei nominelle Verteidiger zurückgreifen.

Justus Meyl befindet sich im Aufbautraining, Kai Zernikel musste bereits am Freitag krankheitsbedingt passen. Diesmal „erwischte“ es auch noch Hugo Enock. Zudem stand Marian Bauer wieder für die Young Roosters Iserlohn in der DNL auf dem Eis. Dafür verteidigten Matteo Stöhr und Lennart Schmitz, beide eigentlich als Stürmer unterwegs.

Der HEV versuchte von Beginn an früh zu stören und konnte sich auch eigene Möglichkeiten erspielen. Valentin Pfeifer scheiterte freistehend an Sebastian Wieber. Auf der anderen Seite nutzen die Eisbären direkt das erste Powerplay und gingen durch Gianluca Balla in Führung. Finn Becker hielt den knappen Rückstand bis zur ersten Pause.

Auch im zweiten Abschnitt zeigte sich Herne immer wieder in der Offensive, doch die Abschlüsse von Niko Ahoniemi und Brad Snetsinger waren zu unpräzise. Hamm erhöhte durch Marius Demmler im Nachstochern auf 2:0. Der Treffer wurde nach Videobeweis korrekterweise anerkannt. In der Folge hielt Finn Becker noch einen Penalty von Julian Airich.

Auch im Schlussdrittel fehlte dem HEV die offensive Durchschlagskraft. Nach einem Bauerntrick von Airich war die Partie dann endgültig entschieden, Herne musste ohne eigenen Treffer nach Hause fahren.

„Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem die cleverere Mannschaft ihre Chancen genutzt hat. Wir hätten heute auch noch länger spielen können, ohne ein Tor zu schießen. Diese Schwäche begleitet uns schon durch die ganze Saison. Wir müssen im Training noch härter an den Abschlüssen arbeiten. Hinzu kam, dass wir heute nur mit drei nominellen Verteidigern spielen konnten“, so das Fazit von Dirk Schmitz.

Am kommenden Freitag reist der HEV-Coach mit seinem Team zu den Saale Bulls Halle. Bully in Sachsen-Anhalt ist um 20 Uhr. Am Sonntag kommt es um 18.30 Uhr zum HEV-Duell mit dem Herforder EV in der Hannibal-Arena.

Tore:

1:0 11:22 Balla (Alanne/Reichert) – PP1

2:0 25:44 Demmler (Markkula/Reichert)

3:0 56:15 Airich (Balla/Luknowsky)

Strafen: 8-10

Zuschauer: 1067

