Herne: 6-Punkte-Spiel gegen Erfurt – Rematch gegen den Tabellenführer aus Tilburg

Herne. (PM HEV) Nach der anderthalbwöchigen Deutschland-Cup-Pause, geht es für den HEV am Freitag um 20 Uhr zunächst auswärts gegen die TecArt Black Dragons aus Erfurt weiter, ehe der Tabellenführer, die Tilburg Trappers, am Sonntag um 18:30 Uhr zu Gast in der Hannibal-Arena ist.

Nach 13 Spielen befindet sich der Herner EV mit 17 Punkten aktuell auf einem stabilen achten Platz. Aus den letzten drei Spielen belohnten sich die Miners, jeweils nach Rückstand, mit drei Siegen und sicherten sich acht von neun möglichen Punkten.

Wer ist dabei?

Raik Rennert und Lukas Schulte, die das Spiel gegen Duisburg nicht beendet haben, sind wieder einsatzbereit. Auch Justus Meyl und Lennart Schmitz gehören nach überstandener Verletzung wieder zum Kader der Miners. Erstmals seit dem ersten Spieltag gegen die Hannover Scorpions, wird auch Mike Mieszkowski wieder zum Kader gehören. Mieszkowski arbeitete in den letzten sechs Wochen hart an seinem Comeback und befindet sich seit der Deutschland-Cup-Pause wieder komplett im Mannschaftstraining. Die Letzteren drei werden nach ihren Verletzungen jedoch erst einmal Zeit benötigen, um wieder in den Spielfluss zu finden. Rodion Schumacher befindet sich aktuell in Frankfurt, weswegen Lukas Schulte und Dean Döge an diesem Wochenende das Torhüter-Duo der Miners bilden werden.

Somit sind fast alle Akteure des HEV einsatzbereit, einzig hinter dem Einsatz von Nicklas Müller steht noch ein Fragezeichen. Welche Förderlizenzspieler aus Bad Nauheim für Herne auflaufen werden, entscheidet sich wieder kurzfristig (Stand: 13.11.2025, 12 Uhr).

TecArt Black Dragons Erfurt, 14.11.2025:

Das erste Duell zwischen den beiden Teams gewannen die Miners in der Hannibal-Arena mit 5:4 nach Verlängerung. Die Topscorer der Erfurter sind weiterhin die drei Kontingentspieler Haarala, Markkula und Reed. Letzterer wird den Black Dragons jedoch, aufgrund einer Verletzung durch einen Check im Spiel gegen die Saale Bulls Halle, für mehrere Wochen fehlen. Erfurt sicherte sich in den letzten drei Partien wichtige sieben von neun möglichen Punkten und befindet sich damit nur einen Punkt hinter den Miners auf Platz 9. In der Erfurter Kartoffelhalle ist ab 20 Uhr also mit einer spannenden und umkämpften Partie zu rechnen.

HEV-Coach Dirk Schmitz zum Spiel gegen Erfurt: „Erfurt ist zuletzt gut in Tritt gekommen. Es wird ein schwieriges Spiel, da Erfurt zu Hause immer sehr unangenehm zu bespielen ist. Wir müssen ab der ersten Minute hellwach sein, da auch Erfurt offensiv eine Menge Qualität hat.“

Tilburg Trappers, 16.11.2025:

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams gewannen die Trappers deutlich mit 12:1. Mit Marinaccio, der im ersten Duell der Teams sechs Punkte erzielen konnte, stellen die Tilburger den Topscorer der Oberliga Nord, dicht gefolgt von den beiden Hernern Nick Ford und Tommy Munichiello. Tilburg war zuletzt vom Verletzungspech verfolgt, nun kehren jedoch einige Spieler zurück: Dalhuisen, Loginov und Timmer sind wieder im Kader. Jordy Verkiel, Delaney Hessels und Kontingentspieler Matt McLeod werden weiterhin ausfallen. Herne ist bei diesem Spiel auf Wiedergutmachung aus, auch in der Hannibal-Arena wird es also zu einer umkämpften Partie kommen.

Dirk Schmitz zum Spiel gegen Tilburg: „Wir wollen versuchen, vergessen zu machen, was in Tilburg passiert ist. Wir müssen auch bei einem Rückstand cool bleiben und unser Spiel weiter durchziehen, nicht blind in die Offensive rennen und die Kleinigkeiten richtig machen.“



