Herfords Topscorer bleibt

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein wird auch in der kommenden auf die Dienste von Ryley Lindgren setzen.

Der HEV-Topscorer der vergangenen Spielzeit hat seinen Vertrag bei den Ostwestfalen verlängert und trägt auch in der nächsten Saison das Trikot der Ice Dragons.

Von Beginn an zählte der 29jährige Kanadier zu den Leistungsträgern, arbeitete als Stürmer auch sehr intensiv in die Defensive hinein und glänzte häufig als Vorlagengeber. Immer mehr wuchs Ryley Lindgren in eine Führungsposition hinein, agierte mit sehr viel Übersicht und sammelte im Laufe der Saison fleißig Scorerpunkte. Lediglich ein Spiel musste Herfords Nummer 74 pausieren und kam in den übrigen 46 Begegnungen auf 57 Scorerpunkte bei 17 eigenen Treffern.

„Bei Ryley haben wir gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, wie sehr er für die Mannschaft gearbeitet hat. Er hat seine Rolle im Team sehr gut erfüllt und ich bin super zufrieden mit ihm. Er hat sehr viel in der Defensive mitgeholfen, in der neutralen Zone die Scheiben erobert und hat auch ein gutes Bully-Spiel. Ryley hat sich im Verlauf der Saison immer mehr in der Offensive zugetraut und ist in eine Führungsposition hineingewachsen. Ich bin froh, dass er weiterhin bei uns bleibt“, so Chefcoach Henry Thom.

Während viele seiner Teamkollegen aktuell noch mit OffIce-Training beschäftigt sind, befindet sich Ryley Lindgren in seiner kanadischen Heimat bereits wieder auf dem Eis. Nachdem es für ihn zunächst zu seiner Familie nach Winnipeg ging, arbeitet er nun in Calgary im Nachwuchsbereich an einer hockey academy, wo er sich auch selbst für die kommende Spielzeit vorbereitet. Äußerst positiv blickt Ryley Lindgren auf die Ice Dragons: „Es war eine meiner schönsten Spielzeiten in meiner Karriere bislang. Tolle Jungs in der Kabine, ein echtes Team auf dem Eis. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Henry zu arbeiten und ich freue mich schon sehr, in ein paar Monaten wieder in Herford zu sein. Wir haben letzte Saison ein Gerüst gebaut und dieses wollen wir nun fortführen. Wir wollen versuchen für unsere Fans noch mehr Siege einzufahren, wissen aber alle, dass wir weiterhin hart dafür arbeiten müssen.“

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Eishockeyfans freuen sich, dass Ryley Lindgren ein Ice Dragon bleibt, und wünschen ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

